I migliori notebook a partire da 300 euro

Nell’affollatissimo settore dei computer portatili è possibile trovare modelli di ogni genere e per tutte le tasche. Prodotti low cost utili per Office, navigazione su Internet e streaming video, fino a notebook dal costo stratosferico che possono sostituire tranquillamente un potente computer desktop.

Non mancano ovviamente soluzioni leggere ed eleganti, per chi cerca anche un prodotto dal design curato e comodo da trasportare in una borsa, o modelli 2in1 in grado di trasformarsi in tablet grazie alla tastiera ruotabile o removibile.

Ecco, quindi, 5 ottimi notebook per tutte le esigenze, acquistabili a partire da 300 euro.

1. Apple MacBook Air

Iniziamo la nostra rassegna con il MacBook Air di Apple. Notebook che vanta un design decisamente sottile; è spesso solo 11,3 mm, pesa appena 1,2 kg e ha un resistente guscio di alluminio in 4 colori. Proseguiamo con il display Liquid Retina da 13,6" in grado di visualizzare un miliardo di colori, con bordi sottili e notch per la webcam Full HD. Cuore del MacBook Air è il potentissimo chip M2 in grado di gestire anche i programmi più impegnativi. Non dimentichiamo la memoria con SSD fino a 512 GB, l’elevata autonomia e l’audio spaziale compatibile con Dolby Atmos.

Scopri di più su Amazon in offerta a partire da 1.349 euro

2. Apple MacBook Pro

Proseguiamo la nostra rassegna con il MacBook Pro disponibile in tre diversi modelli: la versione con schermo da 13” e chip M2, la variante da 14” con chip M1 Pro e il top di gamma con display da 16” e processori M1 Pro o M1 Max. Un prodotto adatto, quindi, a tutte le esigenze, con memoria fino ad 1 TB ed elevata autonomia.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.399 euro

3. Microsoft Surface Pro 9



Nella nostra rassegna anche il nuovissimo Microsoft Surface Pro 9. Un raffinato notebook-tablet disponibile in varie configurazioni con a bordo processori Intel Core i5 e i7 di dodicesima generazione. Microsoft Surface Pro 9 vanta, inoltre, una capiente batteria che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Citiamo, infine, lo schermo da 13 pollici, la tastiera-cover ed il pennino digitale acquistabili separatamente.

Scopri di più su Amazon a 1.329 euro

4. HP Gaming Omen

Passiamo all’HP Gaming Omen, notebook destinato agli appassionati di videogiochi, con schermo da 16 pollici ad altissima risoluzione, un potentissimo processore Intel i7 ed una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070Ti. Non dimentichiamo l’ampia dotazione di memoria con SDD da 1 TB.

Scopri di più su Amazon a 2.299 euro

5. Lenovo

Per chi è alla ricerca di un notebook economico, ecco il modello di Lenovo spinto dal processore AMD Ryzen 3, affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Non dimentichiamo lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Scopri di più su Amazon a 333 euro