SSD esterni: tutti i tuoi dati sempre con te

Dopo esserci occupati degli hard disk è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori SSD (Solid State Drive) esterni presenti sul mercato.

Accessori utili per memorizzare ogni tipo di dati come file di backup del nostro computer, foto, video, documenti, programmi, giochi, film e anche la nostra musica preferita. Prodotti che non necessitano di alimentazione esterna e che possono essere facilmente collegati non solo a notebook e Pc, ma anche a smartphone, tablet, TV e console.

Gli SSD sono prodotti più costosi rispetto agli hard disk tradizionali, ma decisamente più veloci, compatti e robusti. I dischi allo stato solido, infatti, non utilizzano parti meccaniche che possono guastarsi in caso di urti e cadute, ma memorie flash con una capacità che arriva anche a 2TB.

SSD esterni: le caratteristiche da valutare in fase di acquisto

In fase di acquisto di un SSD esterno è importante valutare alcuni fattori essenziali. Si parte ovviamente dalla capacità che varia in base al budget e alle esigenze dell’utente. Sul mercato è possibile trovare soluzioni per tutte le tasche, da piccoli SSD a meno di 50 euro a prodotti anche da 2 TB adatti ad ospitare ogni genere di file e software.

L’interfaccia è un altro importante fattore da valutare in fase di acquisto. E’ consigliabile scegliere prodotti dotati di connessione USB 3.1 che garantisce un’ottima velocità di trasferimento dati. Inoltre è consigliabile acquistare SSD esterni con porte o adattatori nel formato USB Type-C, sempre più diffuso su Pc, notebook e dispositivi mobili.

Non dimentichiamo ovviamente la velocità di lettura dei dati, con valori consigliati di almeno 350-400 MB/s. Infine non dimentichiamo le funzionalità accessorie ed il software. Sul mercato sono, ad esempio, presenti prodotti resistenti a polvere e liquidi, adatti quindi anche agli ambienti più difficili. Inoltre gli SSD possono essere accompagnati da software che semplificano le operazioni backup dei nostri dati più importanti o da sistemi di protezione con password basati su avanzati algoritmi di crittografia.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli di SSD esterni presenti sul mercato.

1. SanDisk Extreme: resistente e compatto

Al vertice della nostra classifica troviamo l’SSD SanDisk Extreme disponibile in vari modelli con una capacità da 500 GB a 2 TB. Un prodotto che non teme urti e cadute, dotato di certificazione IP55 che garantisce la resistenza a polvere e acqua. Un SSD che vanta, inoltre, una velocità di trasferimento fino a 550 MB/sec e dimensioni decisamente contenute (9,6 x 5 x 0,9 cm).

Scopri di più su Amazon.it

2. Samsung T5: protezione con password

Nella nostra rassegna è anche presente l’SSD esterno di Samsung T5, acquistabile in diverse varianti da 250 GB a 2 TB. Un modello con una velocità di trasferimento fino 540 MB/s, compatto e leggero con dimensioni di 57.3x74x10.5 mm per un peso di soli 51g. Ricordiamo, inoltre, l’interfaccia USB 3.1 di seconda generazione e la protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit.

Scopri di più su Amazon.it

3. Western Digital My Passport: backup automatico

Sul terzo gradino del podio troviamo il Western Digital My Passport disponibile con una capacità fino a 2 TB. Un modello che vanta un design elegante ed una protezione con password e crittografia hardware. Citiamo, infine, il software WD Backup incluso che consente di eseguire il backup automatico dei nostri file più importanti.

Scopri di più su Amazon.it

4. Western Digital WD My Passport Go: colorato e resistente

Il Western Digital My Passport Go è un SSD capace di sopportare cadute da due metri di altezza, con paracolpi protettivo in gomma. Un prodotto, inoltre, con una velocità di lettura fino a 400MB/s e capacità fino a 2 TB. SSD disponible in due diverse colorazioni, blu e giallo.

Scopri di più su Amazon.it

5. Crucial X8: non teme urti, temperature estreme, urti e vibrazioni

Da Crucial arriva l'X8, un SSD dal design elegante e resistente, con nucleo unibody in alluminio anodizzato. Un prodotto a prova di caduta fino a 2 metri; in grado di resistere a temperature estreme, urti e vibrazioni. SSD con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A e capacità fino a 2 TB.

Scopri di più su Amazon.it

6. PNY Elite: un SSD a meno di 50 euro

PNY propone un SSD compatto e leggero, con dimensioni di 5,99 x 3,56 x 0,89 cm e peso di 36,29 grammi. Un prodotto low cost, da 240 a 960 GB, con una velocità di lettura fino a 430 MB/s e di scrittura fino a 420 MB/s.

Scopri di più su Amazon.it

7. Samsung X5: super veloce grazie alla Thunderbolt 3

La nostra rassegna prosegue con il Samsung X5; un modello con tecnologia Thunderbolt 3 che consente velocità di lettura e di scrittura elevate fino a 2.800 MB/s e 2.100 MB/s. Un SDD che vanta anche una scocca rinforzata in lega di magnesio in grado di resistere a cadute fino a 2 metri ed una capacità fino a 2 TB.

Scopri di più su Amazon.it

8. Sabrent Rocket Nano: dimensioni ridottissime

Se siete alla ricerca di un micro SSD ecco il Sabrent Rocket Nano; un dispositivo dalle dimensioni davvero contenute (6,9 x 2,8 x 1,2 cm) disponibile in tre diverse varianti con capacità di 512 GB, 1 e 2 TB. SSD esterno dall'elegante design con scocca di color argento e velocità fino a 1000MB/s.

Scopri di più su Amazon.it

9. Seagate Fast SSD: raffinato design

Da Seagate arriva un SSD esterno dalle forme eleganti con capacità da 250 GB ad un TB. Un prodotto leggero e resistente agli urti, con velocità di trasferimento in lettura e scrittura fino a 540/500 MB/s. SSD esterno con USB-C, accompagnato da un software di sincronizzazione delle cartelle che aiuta a mantenere aggiornati i file importanti.

Scopri di più su Amazon.it

10. Western Digital WD_BLACK: ottimo anche per PS4 e Xbox One

Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori SSD esterni con il Western Digital WD_BLACK. Un prodotto con capacità fino a 2 TB, ottimo anche per espandere la capacità di archiviazione di PS4 e Xbox One. Un dispositivo dal design aggressivo, con velocità fino a 2000 mb/sec.

Scopri di più su Amazon.it