Le tastiere esterne sono tra gli accessori più utili disponibili per i tablet di Apple; prodotti che consentono di utilizzare l’iPad come un tradizionale computer portatile.

Nella nostra rassegna abbiamo inserito modelli per tutte le tasche, sottili e leggeri, utilizzabili con vari modelli di iPad.

Tastiere che renderanno la digitazione dei testi molto più pratica, precisa e veloce. Accessori dotati di anche cover per la protezione da urti, graffi e cadute e collegamento senza fili Bluetooth. Connessione che consente di utilizzare queste tastiere anche con Pc, Smart TV, iPhone, tablet e smartphone Android.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori tastiere esterne per iPad attualmente sul mercato.

1. Logitech Keys-To-Go: versatile e resistente

Iniziamo la nostra rassegna con la Logitech Keys-To-Go, una tastiera Bluetooth dal design sottile e leggero, resistente a schizzi e sporcizia. Un modello con autonomia fino a 3 mesi, dotato anche di tasti di scelta rapida iOS.

Scopri di più su Amazon a 50 euro

2. Logitech K480: con base integrata

Da Logitech arriva anche il modello K480; una tastiera che si distingue per la base integrata che permette di ospitare smartphone e tablet. È sufficiente, inoltre, girare la manopola Easy-Switch per passare a ‎digitare su uno dei tre dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth connessi. Ricordiamo anche il layout tradizionale con vari tasti di scelta rapida per PC Windows, Mac e Chrome, per dispositivi mobili Android, iPhone e iPad. Infine l’autonomia fino a 24 mesi tramite classiche batterie AAA preinstallate.

Scopri di più su Amazon a 43 euro

3. Apple Magic Keyboard: elegante e leggera

Nella nostra rassegna non poteva mancare la tastiera di Apple Magic Keyboard, dotata di Bluetooth. Tastiera quasi interamente in alluminio, elegante e sottile. Un modello con batteria ricaricabile integrata e autonomia fino ad un mese.

Scopri di più su Amazon a 84 euro

4. Omoton: con supporto estraibile

Nella nostra rassegna troviamo anche il modello di Omoton dotato di supporto estraibile per iPad o iPhone. Accessorio con tasti di scelta rapida e autonomia fino a 6 mesi grazie alle 2 batterie AAA (non incluse).

Scopri di più su Amazon a 18 euro

5. Jelly Comb: custodia con tastiera

Passiamo al modello di Jelly Comb; una custodia, con tastiera Bluetooth, compatibile con vari modelli di iPad. Tastiera rimovibile e retroilluminata in 7 diversi colori. Non dimentichiamo l’autonomia: 220 ore senza retroilluminazione o 6 ore con retroilluminazione attiva.

Scopri di più su Amazon a 38 euro

6. Omoton: un modello low cost

Da Omoton anche un accessorio compatibile con numerosi modelli di iPhone e iPad e dotata anche di tasti di scelta rapida (controllo volume, musica, luminosità, home, screenshot, ecc). Tastiera dalle dimensioni contenute, alimentata da 2 batterie AAA (non incluse) che garantiscono un’autonomia fino a 6 mesi.

Scopri di più su Amazon a 17 euro

7. Baibao: tre diversi colori

Concludiamo la nostra rassegna con la cover dotata di tastiera, realizzata da Baibao. Un modello disponibile in tre diverse colorazioni (nera, blu e rossa) compatibile con vari modelli di iPad. Non manca, infine, lo slot per Apple Pencil.

Scopri di più su Amazon a 38 euro