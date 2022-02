Logitech Signature M650: la prova di un completo mouse personalizzabile anche per mancini

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento di provare il nuovo Logitech Signature M650.

Si tratta di un completo mouse wireless, disponibile in varie versioni, comodo e dalle elevate prestazioni. Mouse inoltre silenzioso, programmabile e attento all’ambiente.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del nuovo Logitech Signature M650.

Analisi del design e versioni disponibili

Logitech Signature M650 si presenta con forme curate e moderne. Buona la qualità costruttiva con la struttura principale in plastica impreziosita da un rivestimento laterale in gomma dotato di venature che migliorano il grip del mouse.

Accessorio disponibile in due diverse dimensioni: la standard che misura 107,19 X 61,80 x 37,8 mm (altezza, larghezza e profondità), con un peso di 101,2 g e la L che misura, invece, 118,19 X 65,63 X 41,52 con un peso di 111,2 g. Versione L disponibile anche nella variante per mancini.

Passiamo poi ai colori con tre versioni disponibili: Off-White, Rosa e Grafite.

Oggetto della nostra prova è il modello L, nella colorazione bianca.

Mouse Logitech attento anche all’ambiente; infatti le versioni Off-White e Rosa utilizzano il 26% di plastiche riciclate; percentuale che sale al 64% per la versione Grafite.

Caratteristiche tecniche

Logitech Signature M650 utilizza un sensore ottico con velocità da 400 a 4000 dpi ed è alimentato da una batteria stilo non ricaricabile AA con autonomia fino a 24 mesi. Nella parte superiore troviamo un piccolo LED che segnala lo stato della batteria per pochi secondi, dopo aver acceso il mouse.

Due le opzioni di collegamento wireless (fino a 10 m) con il PC: tramite Bluetooth low energy o collegando al computer il piccolo ricevitore USB Logi Bolt. Mouse compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS e Android.

Il Logitech Signature è dotato di 5 pulsanti. Scendendo nel dettaglio, questo mouse utilizza la tecnologia SilentTouch per ridurre il rumore dei clic dei due pulsanti principali. Troviamo poi due pulsanti sul lato sinistro, un po' più rumorosi, ed un ulteriore pulsante attivabile premendo la rotellina SmartWheel (tecnologia che consente un movimento riga per riga per i documenti e uno scorrimento veloce per le pagine web più lunghe).

Software Logi Option+

I pulsanti laterali e quello della rotellina possono essere personalizzati dall’utente tramite il software gratuito Logi Option+ scaricabile dal sito Logitech. Programma in italiano e di facile utilizzo (ancora in versione Beta), che offre una ricca scelta di opzioni; i tasti possono essere impostati, ad esempio, per aprire direttamente programmi e cartelle, per gestire le schede del browser, il volume e la riproduzione audio, per azioni come Taglia/Copia/Incolla, attivare scorciatoie da tastiera e molto altro ancora.

Funzionalità dei tasti che possono anche essere impostate diversamente per ogni singolo programma installato sul Pc; ad esempio possiamo utilizzare i pulsanti laterali in Chrome come “Avanti” e “Indietro” e su Word come “Copia” e “Incolla”.

Software gratuito Logi Option+ che consente anche di attivare lo Scorrimento Uniforme della rotellina SmartWheel; funzione che rende lo scorrimento delle pagine web più fluido e lento, migliorando la lettura dei testi.

Non dimentichiamo, infine, l’opzione per regolare la velocità del mouse e la possibilità di monitorare l’autonomia residua della batteria.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso con un giudizio complessivo decisamente positivo. Il Logitech Signature M650 è un mouse veloce, sempre preciso, comodo e che non affatica la mano. Mouse compatto anche nella versione L.

Un prodotto, inoltre, completamente programmabile dall’utente, resistente, silenzioso, ben costruito e adatto anche ai mancini.

Versatile la connettività, con due opzioni disponibili, e ottima l'autonomia fino a due anni.

Infine il prezzo del Logitech Signature M650, acquistabile in tutte le versioni a 46,99 euro.

