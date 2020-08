Mouse e tastiera solidi e dall’elevato comfort: ecco la Razer Productivity Suite

Da Razer arriva la Productivity Suite, una nuova famiglia di prodotti composta dal mouse Pro Click, dalla tastiera Pro Type e dal tappetino Pro Glide.

Si tratta di una suite di periferiche confortevoli, resistenti e ad alte prestazioni per casa ed ufficio.

Di seguito tutte le caratteristiche della nuova Razer Productivity Suite.



Razer Pro Click

Realizzato in collaborazione con Humanscale, leader mondiale nella progettazione e produzione di prodotti ergonomici che migliorano la salute e il comfort sul lavoro, il mouse Razer Pro Click è stato specificamente progettato per ridurre al minimo i rischi associati a un utilizzo prolungato del mouse, tra cui la tendinite e la sindrome del tunnel carpale. Il device è sagomato in modo ergonomico per posizionare il polso dell’utente ad un angolo neutro di 30 gradi, prevenendo così il disagio e le lesioni associate alla pronazione del polso.

Inoltre, il Razer Pro Click integra supporti estesi per palmo, pollice e mignolo per sostenere completamente l’intera mano, riducendo al minimo lo stress da contatto con la scrivania e alleviando l’affaticamento dell’arto superiore.

Mouse dotato di sensore ottico avanzato 5G di Razer, connettività Bluetooth e autonomia della batteria superiore a 400 ore.

Razer Pro Type

Passiamo alla tastiera Pro Type dotata di un rivestimento morbido al tatto ed equipaggiata con gli Orange Mechanical Switch di Razer, silenziosi ma con feedback tattile, per una digitazione veloce e precisa. Non dimentichiamo la connettività wireless e Bluetooth per un massimo di 4 dispositivi.

Razer Pro Glide

A completamento della Razer Productivity Suite, il tappetino Pro Glide non solo si abbina alla combinazione di colori della suite, ma si integra perfettamente con le caratteristiche del mouse Pro Click. La superficie resistente di tessuto in micro-trama è l’ideale per un puntamento rapido e preciso e movimenti fluidi e privi di “jitter”.

Prezzi Razer Productivity Suite

Razer Pro Click: €109,99

Razer Pro Type: €149,99

Razer Pro Glide: €11,99