Microsoft: ecco i nuovi tablet-Pc Surface

Microsoft presenta i nuovi tablet-Pc Surface.

Iniziamo dal Surface Pro 8, il 2-in-1 più potente della famiglia Surface.

Dotato di un ampio touchscreen da 13 pollici e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 8 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all'esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen.

Progettato per offrire prestazioni eccezionali, il dispositivo, disponibile sia per un'utenza consumer che per clienti business nelle colorazioni Platino o Grafite, si arricchisce dei processori Intel Evo Core di undicesima generazione e due porte Thunderbolt 4 che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

Passiamo al Surface Go 3 disponibile sul mercato italiano in nuove configurazioni consumer e business, acquistabile nella variante nera, oppure dotato di LTE nelle colorazioni Nero e Platino.

I processori Intel Core più veloci e un'autonomia in grado di coprire un'intera giornata di lavoro rendono questo dispositivo ideale per le attività quotidiane, i compiti e il gioco.

Infine, Microsoft ha ulteriormente ampliato la gamma di prodotti firmati Surface con l'introduzione della versione Wi-Fi di Surface Pro X, il 2-in-1 ultraleggero pensato per chi vuole essere sempre connesso, produttivo e creativo, anche in mobilità.

Prezzi e disponibilità

Surface Pro 8 e le nuove versioni di Surface Go 3 e Surface Pro X sono già acquistabili rispettivamente a partire dai prezzi di partenza di 1.199?, 449,00? e 969,00?.

