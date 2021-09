Nuovo iPad: completo e versatile a 389 euro

Dopo iPhone 13 e iPad mini, arriva su Amazon anche il nuovo iPad (data di uscita: 24 settembre 2021). L'iPad più popolare di Apple conserva il design dei precedenti modelli, ma offre ora migliori prestazioni e funzioni evolute. Tablet compatibile con Apple Pencil (1a generazione) acquistabile a 94 euro e con numerose tastiere/cover.

Il chip A13 Bionic con Neural Engine porta sul nuovo iPad prestazioni superiori

Il nuovo iPad ha il potente chip A13 Bionic, che offre un incremento del 20% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Le prestazioni aggiuntive consentiranno di usare in modo fluido app e giochi complessi sul modello iPad più economico. Il Neural Engine del chip A13 Bionic rende possibili anche funzioni evolute di apprendimento automatico, come Testo live in iPadOS 15 che usa l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di usarlo subito in un'azione successiva.

Fotocamera frontale grandangolare da 12MP con Inquadratura automatica

L’esperienza offerta da Inquadratura automatica su iPad Pro è ora disponibile anche su iPad grazie alla nuova fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP e al Neural Engine, per videochiamate ancora più coinvolgenti. Quando l’utente si muove, Inquadratura automatica si sposta automaticamente per tenerlo sempre nella ripresa. Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione. Inquadratura automatica rende più naturali le videochiamate in FaceTime e in altre app di terze parti.

Display da 10,2" con True Tone

Per la prima volta True Tone è integrato nel display Retina da 10,2" di iPad. Con True Tone sul nuovo iPad le immagini appaiono più naturali e gli utenti possono vivere un’esperienza di visualizzazione più piacevole indipendentemente dalle condizioni di luce.

Il doppio dell’archiviazione per fare ancora di più, ovunque

Con un design sottile e leggero e l’opzione Cellular, iPad offre tutta la libertà di lavorare, studiare e connettersi da casa e non solo. Il nuovo iPad ha una capacità di base di 64GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, e offre ancora più valore agli utenti. Per chi desidera archiviare più app, giochi, foto e video è disponibile un’opzione da 256GB.

Prezzi

iPad è disponibile nelle finiture argento e grigio siderale con un prezzo a partire da €389 per i modelli Wi-Fi e da €529 per il modelli Wi-Fi + Cellular.

