Tablet-Pc: i migliori notebook convertibili 2 in 1

Ecco i più interessanti notebook in grado di trasformarsi in tablet, con tastiera ruotabile o removibile

I convertibili 2 in 1 sono notebook sempre più apprezzati dagli utenti. Pc portatili in grado di trasformarsi in tablet, dotati di schermo touch e tastiera removibile o ruotabile a 360 gradi.

Nella nostra rassegna abbiamo inserito modelli di vario genere realizzati da noti brand come Microsoft, HP e Lenovo.

Notebook, dotati anche di pennino, versatili e facilmente trasportabili, equipaggiati con schermi ad elevata risoluzione, potenti processori ed un'ampia dotazione di memoria.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori tablet-Pc 2 in 1 attualmente sul mercato.

1. Microsoft Surface Pro 7

Il Surface Pro è un device 2in1 con tastiera e pennino opzionali, equipaggiato con uno schermo da 12,3" (risoluzione di 2736 x 1824 pixel) e ordinabile in varie configurazioni dotate di processori Intel Core i3, i5 ed i7 di decima generazione, Ram fino a 16 GB e storage SSD fino ad 1 TB.

2. Microsoft Surface GO 2

Proseguiamo la nostra rassegna con il Microsoft Surface GO 2, un 2in1 equipaggiato con uno schermo PixelSense da 10,5" con risoluzione di 1920 x 1280, multitocco a 10 punti. Non dimentichiamo il processore Dual-Core Intel Pentium Gold 4425Y e la memoria fino a 8 GB di Ram e 128 GB di storage. Infine la batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia. Penna, tastiera non inclusi nella confezione.

3. Teclast F5

Per chi è alla ricerca di un prodotto dal costo più contenuto, ecco il Teclast F5. Un notebook con tastiera ruotabile a 360 gradi, dotato di schermo da 11,6 pollici Full HD e 8 GB di Ram. Ricordiamo, inoltre, l’SSD da 256 GB, la scocca in metallo, il peso di un Kg e lo spessore di 13 mm.

4. HP Pavilion X360

Nella nostra rassegna anche l’HP Pavilion X360; un notebook dotato di tastiera ruotabile a 360 gradi e display multitouch da 14" (1920 x 1080), IPS e antiriflesso. Ricordiamo. inoltre, il processore Intel Core i5-1035G1 e la memoria con 8 GB di Ram e SSD da 256 GB. Infine la batteria: fino a 8 ore e 45 minuti di autonomia con HP Fast Charge (circa il 50% di carica in 45 minuti).

5. CHUWI UBook X

Da CHUWI arriva l'UBook X, un tablet-Pc con processore Intel Gemini-Lake N4100, dotato di un display LCD da 12 pollici, con una risoluzione di 2160 x 1440 pixel. Ricordiamo anche il cavalletto posteriore a forma di U che può essere regolato da 0 ° a 145 ° e la memoria con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

6. BMAX Y11

BMAX propone l'Y11 con schermo touch da 11,6 pollici Full HD ruotabile a 360°. Un laptop con processore Intel Quad Core N4120, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e Windows 10. Un device leggero e compato, con scocca in metallo.

7. Lenovo IdeaPad Duet

Terminiamo la nostra rassegna con il Lenovo IdeaPad Duet, un 2in1 con display da 10,1'' Full HD, processore MediaTek P60T, 64 GB di storage e 4GB di Ram. Un prodotto low cost con sistema operativo Chrome OS, sottile e leggero.

