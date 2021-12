Recensione Apple iPad Air: tablet potente, sottile e versatile oggi in offerta su Amazon

Dopo le recensioni di iPhone 13 Pro, Apple Watch 7, AirPods 3 e HomePod mini torniamo ad occuparci di Apple con la prova di iPad Air (quarta generazione).

Tablet uscito nel 2020, ma ancora decisamente interessante grazie alle sue caratteristiche: elevata potenza, design sottile e grande versatilità; un modello utilizzabile infatti per studio, lavoro ed intrattenimento, anche con il pennino Apple Pencil e con una comoda tastiera in grado di trasformarlo in un notebook.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di Apple iPad Air.

Recensione Apple iPad Air: design, fotocamere e confezione

Il nuovo iPad Air ha un design completamente rinnovato, sottile e leggero, disponibile in cinque diverse finiture: argento, grigio siderale, oro rosa, verde e celeste.

Design ripreso da iPad Pro, con scocca in alluminio spazzolato e dimensioni di 247,6 x 178,5 x 6,1 mm, con un peso di soli 458 grammi.

Chassis che ospita il nuovo sensore Touch ID per il riconoscimento delle impronte (veloce e preciso), ora integrato nel tasto di sblocco posizionato sul lato superiore (tablet in verticale). Assente il FaceID.

Sui lati corti troviamo, inoltre, 4 serie di fori dedicati ai due speaker integrati. Soluzione che facilita l’uscita dell’audio anche quando il tablet viene tenuto in orizzontale, quando le mani coprono i lati dell’iPad.

Non dimentichiamo la presa USB-C in basso compatibile con memorie esterne, ed il bilanciere del volume presente sul lato destro insieme all'eventuale slot per la Sim.

Passiamo al retro dove troviamo una singola fotocamera grandangolare da 12 MP che sporge leggermente dalla scocca. Camera con apertura f/1.8, autofocus, Smart HDR, registrazione video in 4K fino a 60 fps, slow-motion e time lapse. Camera utile anche per la scansione di documenti. Proseguiamo con la fotocamera anteriore da 7 megapixel con apertura f/2.2 e capace di registrare video a 1080p - 60 fps.

Infine non dimentichiamo lo Smart Connector sul retro per le tastiere esterne e non manca anche l'aggancio magnetico laterale per Apple Pencil di seconda generazione.

Concludiamo con la confezione che include un caricabatterie da 20W.

Recensione Apple iPad Air: display e processore

Passiamo al display LCD IPS Liquid Retina da 10,9 pollici con risoluzione di 2360x1640 pixel. Schermo con cornici fortemente ridotte rispetto al modello precedente, dalle avanzate caratteristiche simili a quelle di iPad Pro.

Tecnologie evolute come l’ottimo rivestimento antiriflesso molto utile quando si utilizza il tablet all'esterno.

Ricordiamo anche la tecnologia True Tone che regola il colore e l'intensità del display in base alla luce ambientale, per immagini più naturali. Proseguiamo con la laminazione completa che riduce lo spazio tra il vetro e il touch screen per una migliore qualità dello schermo. Display compatibile con i video in HDR.

Assente infine la tecnologia Pro Motion presente su iPad Pro che consente un aumento del refresh rate fino a 120Hz. Tecnologia che rende leggermente più naturale il tratto su schermo di Apple Pencil.

Passiamo al processore: a bordo di iPad Air troviamo il potente chip A14 Bionic (lo stesso di iPhone 12) a 5 nanometri e con 11,8 miliardi di transistor integrati. Questo chip ha un design a 6 core con frequenza massima di 3,1GHz e un’architettura grafica a 4 core.

Recensione Apple iPad Air: sistema operativo iPadOS e accessori

Uno dei punti di forza di tutti gli iPad è il sistema operativo iPadOS; sistema operativo, completo, di facile utilizzo e ricco di funzionalità, che può contare su tantissime applicazioni ottimizzate per i tablet, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Ottima anche l'esperienza con Apple Pencil, un eccellente strumento per scrivere e disegnare su iPad. Ricordiamo in particolare la funzione “Scrivi a mano su iPad” che consente agli utenti di scrivere in qualsiasi campo di testo; funzionalità che permette di rispondere ad un iMessage o fare una ricerca veloce in Safari senza mettere via l’Apple Pencil. La funzione Scrivi a mano utilizza l’apprendimento automatico per convertire il testo scritto a mano in testo digitale, in tempo reale.

Non dimentichiamo l’utile Magic Keyboard: ottima cover con tastiera retroilluminata e trackpad, che consente di inclinare l’iPad Air come lo schermo di un notebook.

Recensione Apple iPad Air: prestazioni, versioni e prezzi

Concludiamo la recensione di iPad Air con la nostra esperienza d’uso. Il nostro giudizio generale è decisamente positivo: un tablet potente, versatile e ben costruito.

Tablet dalle elevate prestazioni, a suo agio con ogni genere di software, dai giochi 3D di ultima generazione al montaggio video in 4K.

Prodotto ottimo per studio, lavoro ed intrattenimento con uno schermo dai colori naturali, buoni neri ed elevata luminosità. Non delude il comparto audio, potente e dai discreti bassi. Tablet ideale anche per prendere appunti e disegnare grazie all'ottima integrazione con Apple Pencil. iPad Air in grado, inoltre, di trasformarsi in un notebook utilizzando la Magic Keyboard.

Giudizio positivo anche sul comparto fotografico: buone le performance della camera posteriore, discrete le prestazioni del sensore anteriore, ottimo come webcam.

Non dimentichiamo l’autonomia di circa 10-12 ore e l’eccellente ergonomia grazie allo spessore ridotto e al peso contenuto.

iPad Air più economico e più leggero del Pro; quest’ultimo si differenzia anche per una maggiore potenza e per alcune caratteristiche tecniche come il display a 120 Hz, disponibile anche nella versione da 12,9 pollici. iPad Pro con 4 speaker, FaceID, una sezione fotografica migliore e memoria fino ad 1TB.

Infine i modelli disponibili. iPad Air è acquistabile nelle versioni WiFi e WiFi+Cellular, con memoria da 64 e 256 GB.

iPad Air è acquistabile a partire da 669 euro.

Scopri di più su Amazon.it (prodotti acquistabili anche a rate):

- iPad Air WiFi+Cellular da 64 GB in offerta a 727 euro scontato del 10%

- Apple Pencil in offerta a 109 euro scontata del 19%

- Magic Keyboard in offerta a 309 euro scontata del 9%