Recensione caricabatterie rapido Ugreen: fino a 65W e 4 porte USB

In prova un versatile e potente caricabatterie USB, acquistabile a 39 euro

Dopo la recensione dell’hub USB-C, torniamo ad occuparci di Ugreen con la prova di un versatile caricabatterie da muro.

Un prodotto che consente di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, con funzione anche di ricarica rapida fino a 65 W.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del caricabatterie di Ugreen.

Design e caratteristiche tecniche

Il caricabatterie di Ugreen si presenta con forme curate e compatte. Ricordiamo, in particolare, la finitura zigrinata laterale e la porta USB-A di colore viola. Un accessorio con dimensioni di 65 x 65 x 33 mm e peso di 172g.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si tratta di un caricatore basato sulla tecnologia GaN (gallium nitride), in italiano nitruro di gallio. Una soluzione che consente elevate prestazioni e dimensioni compatte.

Il modello di Ugreen vanta, infatti, una potenza massima che arriva a 65 Watt ed il supporto di numerosi standard per la ricarica rapida come Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4+.

Passiamo alle porte disponibili con 3 USB Type-C ed una USB A.

Di seguito il completo schema delle potenze erogate.

Ricordiamo, inoltre, che l'utilizzo delle porte USB C 3 e USB A per caricare contemporaneamente dispositivi ad alta potenza causerà una disconnessione intermittente, la potenza può raggiungere solo i 18W.

Prestazioni e prezzo

Da Ugreen arriva un versatile accessorio dotato anche di tecnologia di carica rapida ed in grado di alimentare non solo smartphone, tablet e altri dispositivi tech, ma anche notebook (come MacBook Pro e MacBook Air 13”) e Nintendo Switch.

Un prodotto inoltre dalle dimensioni compatte, con protezione da sovratensioni e cortocircuito.

Accessorio che non ha manifestato problemi durante i nostri test, acquistabile a 39 euro.

Peccato, infine, per l'assenza di cavi USB in dotazione. Confezione che include solo una guida rapida anche in italiano.

Scopri di più su Amazon a 39,99 euro