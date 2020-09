Pocketbook InkPad 3 Pro: la recensione di un raffinato ebook reader

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli ebook reader e dopo la recensione dell’Onyx Book Nova 2, proviamo oggi il Pocketbook InkPad 3 Pro. Si tratta di un ebook reader sottile e leggero, ricco di funzionalità.

Un prodotto di fascia alta, equipaggiato con un display da 7,8 pollici ad elevata risoluzione, dotato di scocca impermeabile e con un'interfaccia completa e di facile utilizzo.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Pocketbook InkPad 3 Pro.

Pocketbook InkPad 3 Pro: design e caratteristiche tecniche

L’InkPad 3 Pro si presenta con forme eleganti ed una buona ergonomia. Ricordiamo in particolare gli angoli inferiori smussati e i tasti fisici sotto lo schermo dalle elevate dimensioni. Pulsanti, personalizzabili dall'utente, che consentono la navigazione tra le varie pagine, il ritorno alla schermata principale e l’accesso al menù delle impostazioni.

Ricordiamo, anche, il pulsante di accensione presente sul lato inferiore dove troviamo anche la porta USB in formato Type-C.

L’InkPad 3 Pro utilizza una scocca in plastica resistente ai liquidi. Questo dispositivo può essere immerso, infatti, in acqua dolce fino ad una profondità di 1,5 metri per un massimo di 45 minuti e vanta anche la certificazione IPX8.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 195 x 136,5 x 8 mm, con un peso di 225 grammi.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche partendo dallo schermo da 7,8 pollici E Ink Carta HD (1404 x 1872 pixel), con risoluzione di 300 DPI. Display dotato di illuminazione e impostazione della temperatura colore, entrambe regolabili anche automaticamente a seconda della luce e dell'ora del giorno grazie alla tecnologia SMARTLight.

A bordo troviamo, inoltre, un processore dual core a 1 GHz, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, purtroppo non espandibile, ed una batteria da 1.900 mAh. Infine la connettività con WiFi e Bluetooth.

Terminiamo con la confezione che include una custodia morbida, un cavetto USB ed un adattatore per il collegamento delle cuffie.

Pocketbook InkPad 3 Pro: analisi del software

Occupiamoci ora del sistema operativo dell’InkPad 3 Pro, proprietario e basato su Linux.

Sistema operativo con un’interfaccia in italiano completa e di facile utilizzo. Iniziamo dalla schermata principale che permette il rapido accesso a tutti i libri presenti sul lettore e ai best seller dello store integrato che ospita titoli in lingua inglese. Nella parte bassa troviamo, inoltre 5 menù: libreria, audiolibri, negozio, note (inserite nei libri) e applicazioni.

In questa sezione sono presenti diverse app tra cui un browser web, la calcolatrice, vari dizionari, un’applicazione per gli appunti, un lettore audio e vari giochi. Ricordiamo, inoltre, il menù a tendina nella parte superiore per il rapido accesso alle impostazioni.

Tra le varie funzionalità citiamo anche la possibilità di orientare il lettore in orizzontale, il text to speech, l’invio dei propri libri sull’InkPad Pro tramite email o sincronizzandoli con un account DropBox.

Occupiamoci ora del software per la lettura degli ebook compatibile con vari formati: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. Non dimentichiamo le immagini in JPEG, BMP, PNG, TIFF, i formati audio MP3, OGG e per gli audiolibri in MP3 e M4B.

Software che consente di modificare l’interlinea, i margini, i font, la grandezza dei caratteri e attivare la funzione di sillabazione. Ricordiamo anche la possibilità di inserire note (tramite tastiera, a mano o con un pennino opzionale), evidenziare il testo e salvare una parte di una pagina come un’immagine.

Pocketbook InkPad 3 Pro: esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione dell’InkPad Pro con la nostra esperienza d’uso. Partiamo dalla valutazione dello schermo, ben definito e illuminato, con tonalità della luce regolabile; display ottimo non solo per la lettura dei libri digitali, ma anche per i fumetti. Un ebook reader rapido nel cambio pagina, con un software di facile utilizzo e ricco di funzionalità.

Passiamo all’interfaccia utente abbastanza veloce, e all’autonomia di diverse settimane. Buona, infine, l’ergonomia e la confezione con custodia inclusa.

Concludiamo con il prezzo, l’InkPad 3 Pro è acquistabile a 269 euro.

