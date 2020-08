Mini Pc low cost: la recensione del GMK NucBox

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo GMK NucBox, un computer desktop con Windows 10 Pro, dalle dimensioni estremamente contenute.

Un micro PC completo, versatile e dalle interessanti caratteristiche, con uscita 4K e ampia dotazione di memoria.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del GMK NucBox.

GMK NucBox: design, connessioni e confezione

Il NucBox si presenta con dimensioni davvero contenute pari a 62 x 62 x 42 mm, con un peso di 125 grammi. Buona la qualità costruttiva con la parte inferiore del telaio in metallo; nella parte superiore troviamo, invece, una copertura in plastica con le prese di aerazione per la ventola integrata. Assente, invece, un sistema di aggancio Vesa.

Ottima la connettività, considerando le ridotte dimensioni di questo Pc. Partiamo dal posteriore dove troviamo una presa HDMI standard 1.4 compatibile con video in 4K, troviamo inoltre due prese USB 3.0 ed una USB Type-C con funzione di alimentazione. Sul lato destro sono, invece, presenti uno slot per una Micro SD e la presa per il jack audio per le cuffie.

Non dimentichiamo la semplice confezione che include un alimentatore USB Type-C ed un piccolo manuale d’istruzione in inglese.

GMK NucBox: caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche del GMK NucBox:

-Processore: Intel Celeron J4125, con 4 core fino a 2.7 GHz

-GPU integrata: Intel UHD graphics 600

-Storage: SSD da 128/256/512 GB su slot M.2, espandibile anche tramite Micro SD fino a 128 GB

-RAM: 8GB LPDDR4

-Networking: Bluetooth 4.2, WiFi ac dual band

-Sistema operativo: Windows 10 Pro

GMK NucBox: prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni del NucBox con un giudizio in generale abbastanza positivo.

Questo Pc è un prodotto ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania e può essere utilizzato con gli applicativi Office, nella navigazione Internet e con programmi che richiedono una ridotta potenza di calcolo. In questi ambiti di utilizzo il NucBox riesce a dimostrare performance discrete. I vari programmi si aprono in tempi accettabili, Windows si avvia in circa 20 secondi e nei browser, come Chrome, si ottiene una buona esperienza d'uso. L’SSD ha discrete prestazioni, con una velocità di lettura sequenziale di 484 MBps e scrittura di 391 MBps. Pc, ovviamente, non adatto per il gaming in 3D.

Un prodotto dotato, inoltre, di un sistema di raffreddamento integrato sempre attivo, abbastanza rumoroso, con il case del Pc che si scalda in modo considerevole anche con un uso leggero.

Il NucBox è un prodotto che può essere impiegato anche come media center, collegato ad una TV. Non dimentichiamo la compatibilità con il 4K, con qualche rallentamento nei video ad elevato bitrate.

Questo mini Pc è fornito con il sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit senza altri software aggiuntivi.

Infine il prezzo, il GMK NucBox è attualmente ordinabile sulla piattaforma di raccolta fondi Indiegogo a partire da 150 euro.