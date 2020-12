Netgear Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK852): la recensione di un potente ed innovativo sistema WiFi Mesh

In prova un sistema Mesh con WiFi 6 e velocità fino a 6 Gbps, in grado di coprire ambienti fino a 350 m²

Prosegue il nostro viaggio nel mondo dei sistemi WiFi Mesh di Netgear e dopo la recensione dell’Orbi RBK20, proviamo oggi l’AX6000 (RBK852 - versione con due unità).

Un sistema Mesh è una rete “a maglie” composta da una serie di dispositivi da posizionare nelle varie stanze, che dialogano fra loro ed in grado di propagare il segnale WiFi in tutti gli ambienti grazie ad un’architettura distribuita. Un kit che consente facilmente di espandere la copertura WiFi in ogni angolo della nostra casa, con prestazioni decisamente superiori rispetto ai vecchi repeater.

Oggetto del nostro test è il Netgear Orbi WiFi 6 AX6000, kit ad alte prestazioni con una copertura fino a 350 mq, velocità fino a 6 Gbps ed in grado di gestire fino a 100 dispositivi. Un sistema Mesh compatibile con il WiFi 6 (802.11ax): tecnologia che vanta una capacità di connessione 4 volte superiore rispetto al WiFi 5 (802.11ac) e presente su numerosi dispositivi come gli iPhone a partire dalla versione 11.

Nella gamma Netgear troviamo, inoltre, il kit RBK853 composto da tre unità (copertura fino a 525 mq), con la possibilità di acquistare il singolo satellite RBS850 che aggiunge fino a 175 metri quadrati di copertura.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del Netgear Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK852).

Netgear Orbi WiFi 6 AX6000: design moderno e curato

L’Orbi AX6000 è un kit formato da due unità: il Router (da collegare al modem) e il Satellite da posizionare nell’area dove vogliamo potenziare la copertura WiFi.

Unità dall'identico design, elegante e decisamente moderno, con una scocca realizzata in plastica e dimensioni davvero generose pari a 25,4 x 7,1 x 19 cm, con un peso di 1,3 Kg.

Non manca, inoltre, una superficie gommata e un doppio aggancio a vite presente alla base dei due dispositivi. Ricordiamo, infine, il Led multicolore nella parte bassa che si attiva in fase di setup per indicare la qualità della connessione.

Netgear Orbi WiFi 6 AX6000: caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle connessioni presenti al posteriore. Partiamo dal Router dove troviamo una porta WAN da 2,5 Gbps, 4 porte LAN Gigabit Ethernet, il connettore per l'alimentatore esterno abbastanza ingombrante ed il pulsante per la sincronizzazione. La porta WAN e la prima porta LAN possono essere aggregate per utilizzare due diverse fonti di rete.

Passiamo al Satellite dove, invece, sono presenti 4 porte Ethernet a 1 Gbps. Peccato per la mancanza di una porta USB.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche delle due unità gestite da un processore quad-core a 2,2 GHz, affiancato da 512 GB di memoria Nand Flash e da 1 GB di Ram.

Non dimentichiamo il WiFi tri-band AX6000 con una velocità totale fino a 6 Gbps (2,4 GHz a 1.200 Mbps e 5 GHz a 2.400 Mbps per la connessione a Internet di dispositivi WiFi, più un collegamento WiFi dedicato a 5GHz e 2400 Mbps tra il Router e il Satellite).

Connettività wireless gestita da otto antenne interne con amplificatori ad alta potenza.

Ricordiamo la funzionalità MU-MIMO per lo streaming simultaneo dei dati su più dispositivi e il Beamforming; funzione che consente indirizzare le onde radio verso le aree nelle quali si trovano i dispositivi. Citiamo anche la sicurezza WiFi basata su standard 802.11i, crittografia AES a 128 bit con PSK.

Non manca, infine, la possibilità di collegare le due unità utilizzando un cavo Ethernet.

Netgear Orbi WiFi 6 AX6000: installazione

Dopo l'analisi delle caratteristiche tecniche, analizziamo la procedura di installazione del Netgear Orbi WiFi 6 AX6000. Operazione semplice ed eseguibile in pochi minuti anche da utenti poco esperti. Il Router va collegato al nostro modem tramite il cavo Ethernet fornito in dotazione, mentre il Satellite va, invece, posizionato nell'area dove vogliamo migliorare il segnale WiFi.

Ovviamente, alle due unità si possono anche collegare dispositivi in modalità cablata sfruttando le porte Ethernet, come decoder, console o PC. Inoltre si possono aggiungere ulteriori satelliti per migliore la copertura WiFi all'interno della nostra abitazione.

Passiamo ora alla configurazione software eseguibile tramite la semplice procedura guidata presente all’interno dell’app dedicata (per smartphone e tablet) Orbi. App che analizzeremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Procedura che configurerà la due unità, creando una nuova rete WiFi nella nostra abitazione (password e nome della WiFi configurabili dall'utente all’interno dell’app).

Netgear Orbi WiFi 6 AX6000: app dedicata e interfaccia web

Occupiamoci ora all’analisi dell’app Orbi. Applicazione in italiano, completa e di facile utilizzo, che ospita varie ed utili funzionalità. Iniziamo dalle funzioni dedicate al monitoraggio della rete Mesh che consentono di visualizzare e gestire i dispositivi connessi, monitorare il collegamento tra le unità e anche eseguire un test di velocità.

Non manca, inoltre, la possibilità di attivare una rete “guest” per i nostri ospiti, una completa sezione relativa al monitoraggio del traffico sulla rete e la sezione “WiFi Analytics” per il monitoraggio del segnale WiFi all'interno delle varie stanze.

Passiamo ora alla sezione Sicurezza purtroppo gestita dal software a pagamento (69 dollari - un mese gratis) Netgear Armor. Programma in grado di proteggere i nostri dispositivi da varie minacce informatiche come virus, malware e phishing. Netgear Armor include anche l’app Bitdefender Security che offre vari servizi come la funzione Antifurto sullo smartphone.

Assente, purtroppo, una sezione dedicata al Parental Control.

Terminiamo ricordando la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant e la completa interfaccia web che consente di accedere a numerose funzionalità avanzate (Lan, reti wireless, porte, ecc.).

Netgear Orbi WiFi 6 AX6000: analisi delle prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del sistema Netgear Orbi WiFi 6 AX6000 con l’analisi delle sue prestazioni. Abbiamo testato questo sistema Mesh con numerosi dispositivi di vario genere come smartphone, tablet, Pc, Smart Tv, decoder, console, telecamere WiFi e smart speaker.

Abbiamo, inoltre, testato questo kit in varie configurazioni; ad esempio con le due unità posizionate in un ampio ambiente di circa 250 mq o installate su due diversi piani di un edificio.

Il nostro giudizio è in generale molto positivo con una connessione che si è rivelata sempre stabile. Un potente segnale WiFi che ha mantenuto prestazioni molto simili a quelle originali, fornite direttamente dal nostro modem.

Copertura e velocità che dipendono, ovviamente, da numerose variabili come la distanza tra le unità e la struttura dell'edificio.

Un sistema Mesh, in definitiva, di ultima generazione e dalle ottime performance, capace di gestire, contemporaneamente e senza alcun problema, tantissimi dispositivi di vario genere. Kit in grado di garantire una copertura WiFi costante e senza interruzioni in tutta la nostra casa. Un sistema completo, espandibile e di facile utilizzo. Peccato solo per il software con alcune funzioni assenti (parental control) o a pagamento (Netgear Armor).

Infine il prezzo, il Netgear Orbi WiFi 6 AX6000 (versione RBK852 con due unità) è acquistabile a 799 euro.

Scopri di più su Amazon (prodotto acquistabile anche a rate)