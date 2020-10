Razer Pro Click e Pro Glide: in prova un mouse e un tappetino ideali per gioco, studio e lavoro

Dopo la recensione del Viper Ultimate, torniamo ad occuparci di Razer con la prova del Pro Click; un mouse dall’ottima ergonomia, decisamente versatile e dalle elevate prestazioni.

Un prodotto che appartiene alla nuova gamma Razer Productivity Suite: periferiche confortevoli, resistenti e ad alte prestazioni per casa ed ufficio, che comprende anche il tappetino Pro Glide e la tastiera meccanica Pro Click che proveremo prossimamente.

Gamma di prodotti realizzata in collaborazione con Humanscale, leader mondiale nella progettazione e produzione di prodotti ergonomici.

Scendendo nel dettaglio, il Razer Pro Click è stato specificamente progettato per ridurre al minimo i rischi associati ad un utilizzo prolungato del mouse, tra cui la tendinite e la sindrome del tunnel carpale. Il device è sagomato in modo ergonomico per posizionare il polso dell’utente ad un angolo neutro di 30 gradi, prevenendo così il disagio e le lesioni associate alla pronazione del polso.

Inoltre, il Razer Pro Click integra supporti estesi per palmo, pollice e mignolo per sostenere completamente l’intera mano, riducendo al minimo lo stress da contatto con la scrivania e alleviando l’affaticamento dell’arto superiore.

Analizziamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche del Razer Pro Click.

Razer Pro Click: design e caratteristiche tecniche

Il Pro Click si presenta con un design elegante e curato, purtroppo non adatto ai mancini. Elevata la qualità costruttiva, con una struttura superiore in plastica ed un rivestimento laterale in gomma, per un elevato grip.

Mouse dotato di 8 pulsanti programmabili in modo indipendente, con switch meccanici in grado di resistere fino a 50 milioni di pressioni. In particolare ricordiamo i due generosi pulsanti laterali, la rotellina dotata anche di scorrimento laterale (completamente programmabile) ed un pulsante superiore che può essere utilizzato per impostare la sensibilità del mouse fino a 16.000 DPI grazie al sensore ottico 5G di Razer.

Non dimentichiamo la frequenza di polling di 1.000 Hz e i collegamenti con il Pc con tre opzioni disponibili: cavo (lungo 1,8m), Bluetooth e in wireless anche tramite ricevitore USB-A.

Scendendo nel dettaglio, è possibile collegare il Pro Click al Pc sfruttando un cavo proprietario USB-A / micro USB (fornito in dotazione), utile anche a ricaricare la batteria integrata. Porta micro USB, presente sul mouse, dotata purtroppo di un particolare sistema di aggancio che non permette l’utilizzo di cavi standard.

Passiamo al collegamento Bluetooth, con il Pro Click in grado di memorizzare tre diverse periferiche, come Pc desktop, tablet e notebook.

Infine è presente un piccolo ricevitore USB-A (non utilizzabile con altre periferiche Razer) da collegare al PC che consente di utilizzare un collegamento wireless nei computer privi di Bluetooth. Ricevitore che trasmette ad una frequenza di 2,4 GHz e che può essere riposto all'interno di un apposito vano nel mouse, quando non in uso.

Sul lato inferiore troviamo il selettore per la scelta delle modalità di collegamento che integra anche il comando di alimentazione. E’, presente, inoltre un pulsante dedicato al Bluetooth.

Concludiamo con le dimensioni di 126,7 mm x 79,7 mm x 45,7 mm, con un peso di 106 grammi.

Razer Pro Click: software, esperienza d’uso e prezzo

Il Razer Pro Click è accompagnato dal software dedicato Synape disponibile purtroppo solo per Windows. Software, in inglese, che include numerose ed utili funzionalità. Ricordiamo in particolare la possibilità di programmare macro, configurare tutti i pulsanti e la rotellina del mouse e impostare nel dettaglio i parametri relativi alla sensibilità del Pro Click. Setting memorizzati all’interno del mouse e sul cloud di Razer.

Pulsanti del mouse che possono essere utilizzati, ad esempio, per l'avvio rapido di programmi, siti web, scorciatoie da tastiera e per la gestione di funzioni multimediali. Ricordiamo, inoltre, la modalità Hypershift che consente di raddoppiare, virtualmente, i pulsanti disponibili.

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso con un giudizio complessivo decisamente positivo. Il Razer Pro Click è un mouse molto versatile e dalle elevate prestazioni. Un prodotto ottimo non solo per la produttività, ma anche per i giochi. Un mouse sempre preciso e che non affatica la mano. Un prodotto, inoltre, completamente programmabile dall’utente, resistente, ben costruito e dal peso ridotto.

Versatile anche la connettività con tre opzioni disponibili e ottima anche l'autonomia. La batteria dura fino a 400 ore quando il mouse è connesso via Bluetooth e fino a 200 ore con connessione a 2,4 GHz. Autonomia che può essere monitorata tramite il led presente nel tasto superiore.

Ottima la connessione con il ricevitore USB, non sempre stabile invece il collegamento Bluetooth.

Infine il prezzo, il Pro Click può essere acquistato a 109,99 euro.

Scopri di più su Amazon

Razer Pro Glide: un ottimo e ampio tappetino per mouse

Il Razer Pro Click può essere accompagnato dal tappetino Pro Glide, acquistabile separatamente. Un tappetino morbido progettato per assicurare un maggiore grado di controllo, realizzato in schiuma di gomma spessa 3 mm, ad alta densità, che fornisce un effetto ammortizzante sulla mano.

La parte inferiore è in gomma rinforzata con una speciale trama aderente che mantiene il tappetino fermo sulla scrivania, evitando qualsiasi spostamento non intenzionale durante l’utilizzo.

La superficie superiore è, invece, dotata di un resistente tessuto in micro-trama. Superficie progettata per assicurare un rilevamento preciso con i sensori di tutti i mouse. Tappetino disponibile solo in grigio, con dimensioni di 360 x 275 x 3 mm.

Un prodotto, in definitiva, elegante e ben realizzato, ampio e comodo, in grado di migliorare sensibilmente le prestazioni del mouse.

Il Razer Pro Glide è acquistabile al prezzo di 11,99 euro.

Scopri di più su Amazon