Arozzi Arena Leggero: la recensione di una compatta scrivania per Pc

Dopo la recensione della poltrona Primo di qualche tempo fa, torniamo oggi ad occuparci di Arozzi; brand svedese che vanta una vasta gamma di prodotti come la scrivania Arena Leggero, oggetto oggi della nostra recensione.

Si tratta della versione compatta della Arena, un’ottima scrivania dalle forme più generose, disponibile in diverse colorazioni (qui la nostra prova).

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della scrivania Arozzi Arena Leggero.

Arozzi Arena Leggero: design e caratteristiche

Come la sorella maggiore, anche la Leggero adotta un design curato e moderno, ma con dimensioni più contenute pari a 1140 mm x 720 x 725 mm ed un peso di 22 Kg.

Scrivania realizzata con gambe ed una robusta struttura inferiore in metallo e un tavolo composto da due pannelli in MDF. Non mancano i piedini regolabili in gomma, con la Leggero, purtroppo, non regolabile in altezza come la sorella maggiore.

L’intera superficie di questa scrivania può essere inoltre ricoperta da un tappetino rimovibile in microfibra, con un fondo in gomma antiscivolo. Tappetino, anche per mouse, dall’elevato spessore (5mm), resistente all’acqua e lavabile in lavatrice.

Il tappetino e la scrivania presentano tre aperture utili per far passare i cavi di Pc, monitor e altri accessori nella pratica sacca a rete presente nella parte inferiore della Leggero. Sacca utile per tenere i cavi nascosti contro il lato inferiore del tavolo, ma non adatta ad alimentatori o altri accessori.

La Leggero è disponibile in tre diverse varianti. Partiamo dalla versione da noi provata, completamente nera, a cui si affianca la variante con struttura in metallo e bordi del tappetino in rosso. Infine ricordiamo la variante con telaio bianco e profili del tappetino sempre rossi e l’edizione speciale dedicata a Star Trek con un tappetino personalizzato.

Arozzi Arena Leggero: assemblaggio, esperienza d'uso e prezzo

La Leggero può essere facilmente montata anche da due utenti poco esperti, con le varie parti ben protette all'interno di un resistente imballo; chiaro, inoltre, il manuale. Arozzi ha anche pubblicato su Youtube un video che illustra tutte le fasi di assemblaggio della scrivania.

Passiamo ora alla valutazione della Leggero, con un giudizio generale molto positivo. Una scrivania ideale per chi non ha molto spazio in casa, ma è alla ricerca di un prodotto solido e dal look moderno.

Un prodotto ben costruito, dotato di una robusta struttura in metallo ed un ottimo tappetino che protegge tutta la scrivania, facile da pulire. Pratico, infine, il sistema di passaggio dei cavi.

Concludiamo con il prezzo, l’Arozzi Arena Leggero può essere acquistata a 249 euro.

