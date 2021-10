Recensione LaCie Portable SSD: un compatto e veloce SSD esterno

In prova un interessante e versatile SSD portatile con capacità fino a 2 TB

Gli SSD (Solid State Drive) esterni sono dispositivi sempre più diffusi e apprezzati sul mercato.

Prodotti utili per memorizzare ogni tipo di dati come file di backup del nostro computer, foto, video, documenti, programmi, giochi e anche la nostra musica preferita.

Memorie che non necessitano di alimentazione esterna e che possono essere facilmente collegati non solo a notebook e Pc, ma anche a smartphone, tablet, TV e console.

Prodotti, inoltre, robusti, dalle alte prestazioni e dalle elevate capacità.

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo LaCie Portable SSD: un compatto e veloce SSD esterno con capacità fino a 2 TB.

LaCie Portable SSD: design, caratteristiche e prestazioni

L’SSD di LaCie si presenta con un design curato ed un’ottima qualità costruttiva. Un dispositivo con scocca in metallo resistente agli urti, leggermente ruvida, disponibile nella colorazione argento lunare.

Un prodotto leggero e dalle dimensioni contenute pari a 8 x 5 x 1,06 cm, con un peso di 74 grammi.

L’unità utilizza una porta USB-C ed il file system exFAT per una compatibilità immediata con numerosi dispositivi come Mac, Pc Windows e iPad dotati di USB-C.

Fornito con cavo USB-C, questo SSD consente trasferimenti ultra-rapidi con computer dotati di interfaccia USB 3.2 Gen 2 (USB-C) o Thunderbolt 3. Inoltre è possibile utilizzare un cavo USB-C / USB-A venduto separatamente.

SSD che vanta elevate prestazioni paragonabili a quelle di unità con interfaccia NVMe. Velocità dichiarata in lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. Durante i nostri test, con l’SSD di LaCie collegato ad un MacBook Pro, abbiamo misurato velocità di quasi 900 MB/s in scrittura e 823 MB/s in lettura.

Performance che consentono, non solo di completare rapidamente trasferimenti di file anche di grandi dimensioni, ma anche di lavorare direttamente dall'unità senza rallentamenti.

Non dimentichiamo, infine, i 3 anni di garanzia.

LaCie Portable SSD: software

LaCie consente di scaricare vari strumenti software utili per la creazione di piani di backup anche giornalieri, settimanali o mensili e per la sincronizzazione di file e progetti su più dispositivi.

LaCie offre anche un mese di abbonamento per l’attivazione di tutte le applicazioni Adobe Creative Cloud (Photoshop e altri utili programmi) che includono tutto il necessario per realizzare loghi, poster, brochure, annunci e altri materiali.

SSD accompagnato da un piano Rescue di Seagate. Se l’unità si guasta, basterà contattare l’assistenza clienti del piano Rescue di Seagate per un tentativo di recupero dei dati in laboratorio durante il periodo di copertura della garanzia.

LaCie Portable SSD: considerazioni finali e prezzi

Il nostro giudizio sull’SSD di LaCie è decisamente positivo. Un'unità esterna compatta, resistente, veloce e versatile. Un prodotto, inoltre, accompagnato da utili software e da un servizio di recupero dati in caso di guasti.

Di seguito i prezzi delle varie versioni acquistabili su Amazon.it:

- SSD da 500 GB a 113 euro

- SSD da 1 TB a 194 euro

- SSD da 2 TB a 390 euro