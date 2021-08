Recensione Oscal Pad 8: un completo tablet low cost da 10” con 4G

In prova un nuovissimo tablet per tutte le tasche con Android 11 e funzionalità telefoniche

Oggetto oggi della nostra prova è il Pad 8 di Oscal. Tablet appena arrivato sul mercato e primo prodotto di questo nuovo brand appartenente a Blackview.

Si tratta di un completo tablet low cost con schermo da 10 pollici Full HD, 4G e Android 11.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovissimo Oscal Pad 8.

Oscal Pad 8: design e caratteristiche tecniche

Oscal Pad 8 si presenta con un classico design, senza particolari innovazioni stilistiche. Tablet, con bordi in metallo e retro in plastica, disponibile in due diverse colorazioni: Silver Gray e Rose Gold. Posteriore che ospita una singola fotocamera inserita, insieme al flash, in un modulo che sporge leggermente dalla scocca.

Proseguiamo con il frontale dove troviamo uno schermo da 10 pollici, circondato da ampie cornici. Passiamo al lato sinistro, con il tablet in orizzontale, in cui sono stati inseriti il pulsante di alimentazione, il bilanciere del volume, lo slot per 2 nano Sim (una delle quali sostituibile con una microSD) e la porta USB Type-C. In basso troviamo due speaker stereo e il sistema di aggancio per la cover-tastiera, purtroppo, da acquistare separatamente. Non manca, infine, il jack audio presente sul lato superiore.

Proseguiamo con le dimensioni pari a 242 x 190,5 x 9,4 mm, con un peso di 547 grammi.

Di seguito le caratteristiche tecniche del Pad 8:

-Schermo: 10,1 pollici IPS con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e pellicola protettiva preapplicata

-Processore: Unisoc SC9863A con 8 core e frequenza massima di 1,6 GHz

-Memoria: 4 GB di Ram e 64 GB di storage, espandibile tramite microSD

-Fotocamere: da 5 Megapixel al posteriore e da 2 Megapixel sul frontale

-Batteria: da 6.580 mAh

-Connettività: WiFi ac dual band, Bluetooth 5, GPS, LTE

Concludiamo con la confezione che include un caricabatterie da 5V- 2A, un cavo USB ed un adattatore USB-A / USB Type-C.

Oscal Pad 8: analisi del software

Occupiamoci ora del software del Pad 8 con a bordo Android 11 (patch di sicurezza di aprile) in una versione praticamente stock, priva quindi di personalizzazioni da parte del produttore cinese. Segnaliamo solo l’aggiunta di alcune utility per l’ottimizzazione software, la modalità Gioco che blocca notifiche e chiamate, l’app per il trasferimento dati da un altro dispositivo Android, il filtro per la luce blu e le modalità Riposo-Lettura, in bianco e nero, per ridurre l’affaticamento visivo. Non dimentichiamo, infine, la navigazione tramite gesture e il Face unlock.

Tablet con software in lingua italiana, compatibile anche con Netflix a risoluzione standard. Segnaliamo, inoltre, vari giochi e app preinstallate come WPS Office.

Essenziale il software per la gestione delle fotocamere che include solo HDR e timer.

Oscal Pad 8: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra recensione del Pad 8 con l’analisi delle sue prestazioni; iniziamo dallo schermo dai colori naturali, ma dalla luminosità non molto elevata e con un ridotto angolo di visione.

Proseguiamo con il processore che consente discrete prestazioni generali, con qualche piccolo rallentamento nei giochi e nelle app più pesanti, nella navigazione su Internet e sui social. Analoga valutazione per il comparto audio-telefonico con speaker stereo dalla buona potenza, ma carenti sui bassi; completa la connettività con 4G, compatibilità WhatsApp e gestione chiamate ed Sms. Non manca, infine, una buona vibrazione.

Passiamo ora all’analisi del comparto fotografico del Pad 8; da entrambe le camere si ottengono scatti di qualità solo sufficiente, con video registrabili fino a 720p.

Sufficiente anche l’ergonomia, con spesse cornici attorno al display ed un peso abbastanza elevato.

Infine la batteria che garantisce 6 ore circa di utilizzo con un uso misto in 4G/WiFi.

Terminiamo con il prezzo, il Pad 8 è acquistabile in offerta lancio sul sito di Blackview a 119 dollari (circa 100 euro).