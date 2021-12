Recensione Corsair MM800: tappetino per mouse per gli appassionati di videogiochi

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta degli accessori da gaming di Corsair e dopo le recensioni della tastiera meccanica K60 RGB PRO Low Profile e del mouse Sabre Rgb Pro Wireless, proviamo oggi il mouse pad MM800 RGB POLARIS nella versione Cloth Edition (con superficie in tessuto).

Si tratta di un avanzato tappetino per mouse rigido, dedicato agli appassionati di videogiochi e dotato di un avanzato sistema di illuminazione Led.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del mouse pad MM800 RGB POLARIS Cloth Edition.

Design e caratteristiche

Il mouse pad di Corsair si presenta con un design curato ed un’ottima qualità costruttiva. Accessorio dalle ampie dimensioni (350mm x 260mm x 5mm) con base in gomma antiscivolo che mantiene il mouse pad sempre saldamente in posizione anche nelle sessioni di gioco più intense.

Passiamo all’ottima illuminazione Led formata da un sottile profilo che corre lungo i lati e alla base. Illuminazione suddivisa in 15 diverse zone RGB personalizzabili tramite il software iCUE che analizzeremo più avanti. Luci che utilizzano la tecnologia PWM (Pulse Width Modulation, modulazione di larghezza di impulso) che offre un’accurata resa cromatica.

Proseguiamo con il lato superiore in tessuto, con trama intrecciata progettata per fornire un’elevata precisione nel puntamento, a livello di pixel.

Infine il lato anteriore dove troviamo il cavo intrecciato USB da collegare al PC da 1,8 m ed un’utile porta passante USB per collegare altre periferiche.

Software iCUE

Occupiamoci ora del software iCUE che consente la configurazione dei vari prodotti di Corsair. Applicazione che permette la completa gestione del sistema di illuminazione Led dell’MM800.

All’interno di iCUE troviamo moltissime opzioni, con la possibilità di configurare separatamente ognuna delle 15 zone Led integrate nel mouse pad.

Troviamo, inoltre, vari effetti multicolore per tutti i gusti, personalizzabili dall’utente (colori e velocità). Ricordiamo anche le opzioni per selezionare un singolo colore sempre attivo o per visualizzare, tramite i Led, la temperatura dei vari sensori presenti nel PC.

Tramite iCUE è anche possibile impostare un singolo effetto di illuminazione per tutti gli accessori Led di Corsair collegati al Pc. In questo modo si potrà sincronizzare, ad esempio, l’illuminazione del mouse pad con quella di tastiera e mouse. Non manca, infine, l’opzione per trasferire un effetto di luce da una periferica all’altra.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione del mouse pad MM800 RGB POLARIS Cloth Edition con la nostra esperienza d’uso. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo. Si tratta infatti di un accessorio resistente, ben costruito e dalle complete caratteristiche.

Ampio lo spazio disponibile, con il rivestimento in tessuto che consente un’elevata scorrevolezza ed un'ottima precisione. Giudizio positivo anche sull'illuminazione completamente personalizzabile tramite il software iCUE di Corsair.

Tappetino sempre stabile, dotato inoltre di un’utile USB passante. Peccato per la gobba frontale, dalle generose dimensioni, che in alcuni casi può intralciare il cavo del mouse.

Terminiamo con il prezzo del mouse pad MM800 RGB POLARIS Cloth Edition pari a 69 euro.

