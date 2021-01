Recensione tastiera-cover e pennino ESR per iPad

Da ESR una tastiera Bluetooth ed un pennino low cost per il tablet di Apple

Dopo la prova delle custodie per iPhone torniamo ad occuparci di ESR con la recensione di due utili accessori per iPad: una tastiera-cover Bluetooth ed un pennino low cost.

Utili prodotti che rendono il tablet di Apple ancora più versatile. La tastiera consente infatti di trasforma l'iPad in un vero computer portatile, con la cover utile per la protezione da urti, graffi e cadute. Infine il pennino di ESR è un’interessante alternativa economica all’Apple Pencil.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questi due accessori di ESR.

Tastiera-cover ESR

Da ESR arriva una versatile tastiera-cover compatibile con numerosi modelli di iPad: 2018/2017/Air 2/Air/Pro 9.7. Accessorio robusto e ben realizzato, disponibile in due diverse colorazioni (Blu e nero) con un rivestimento esterno in plastica, leggermente ruvido. Stabile inoltre il supporto posteriore, utile a mantenere il tablet in verticale.

Passiamo all'interno dove troviamo una cover morbida che avvolge l’iPad, l'alloggiamento per un pennino ed una tastiera purtroppo disponibile solo nella versione USA-Internazionale, priva di caratteri accentati.

Cover con tasti dalla buona corsa che consentono una scrittura rapida, confortevole e senza errori. Ricordiamo anche i vari tasti aggiuntivi per il controllo della luminosità dello schermo, del volume e di altre funzionalità.

Non manca un pratico poggiapolsi e vari led per il controllo di batteria e Bluetooth, con il comando di alimentazione situato sul lato destro. Accessorio dallo spessore ridotto (tastiera 0,4 cm, case 0,1 cm) con a bordo lo stesso chip Bluetooth di Broadcom utilizzato da Apple nei suoi accessori.

Infine ricordiamo l’autonomia fino a 30 giorni, con una ricarica completa in circa due ore, ed il supporto della funzione Auto Sleep/Wake up.

Questa tastiera-cover è acquistabile sullo store di ESR a 33 euro.

Pennino ESR

Passiamo al pennino di ESR compatibile con iPad Pro 2020 e 2018, iPad (sesta, settima e ottava generazione), iPad Air (terza e quarta generazione) e iPad mini (quinta generazione).

Pennino in metallo, disponibile in bianco o nero, dotato di un pulsante di alimentazione laterale e porta Micro USB nella parte superiore (non è possibile caricare la penna direttamente sull'iPad).

Accessorio di discreta qualità, che consente una scrittura fluida, precisa e priva di ritardi, subito riconosciuto dall’iPad senza necessità di accoppiamento. Pennino leggero (23 gr), ma con una superficie liscia un po’ scivolosa. Non manca il riconoscimento del palmo, assente invece la funzione di rilevamento della pressione sullo schermo.

Ricordiamo, infine, la seconda punta e il cavo di ricarica inclusi e l’autonomia fino a 12 ore.

Concludiamo con il prezzo pari a 27 euro.

Scopri di più su Amazon.it