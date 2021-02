Recensione Brydge 9.7: una tastiera per iPad, iPad Air e iPad Pro

In prova una tastiera Bluetooth in alluminio che consente di trasformare l’iPad in un vero notebook

Continua il nostro viaggio nel mondo delle tastiere per iPad e dopo la recensione del modello di ESR con cover, proviamo oggi la Brydge 9.7 .

Si tratta di una tastiera in alluminio Bluetooth, disponibile per iPad, iPad Air e iPad Pro e acquistabile in tre diversi colori: Space Grey, Silver e Gold.

Oggetto della nostra prova è la variante per iPad di sesta generazione, nell’elegante colorazione Space Grey.

Brydge 9.7: analisi delle caratteristiche

La Brydge 9.7 è un utile accessorio che consente di trasformare il nostro iPad in un vero computer portatile. Tastiera realizzata in alluminio, con collegamento Bluetooth.

Brydge 9.7 ha un peso di 520 grammi, con dimensioni di 23,88 x 16,76 x 0,76 cm.

Accessorio dotato di tasti retroilluminati con 3 livelli disponibili. Troviamo, inoltre i tradizionali tasti “control”, “option” e “command”, con la fila superiore che ospita i comandi per la regolazione della luminosità dello schermo, del volume, della gestione tracce audio e di altre funzioni.

Non manca, inoltre, il tasto dedicato a Siri e per il monitoraggio della batteria della Brydge 9.7.

Passiamo al semplice e robusto sistema di ancoraggio dell’iPad formato da due elementi ad “U” in cui inserire semplicemente il tablet. Elementi con interno in gomma, ruotabili di 180 gradi; caratteristica che consente di chiudere l’iPad sulla tastiera come lo schermo di un tradizionale notebook.

Tastiera che risulta sempre stabile, dotata anche di un pratico poggiapolsi.

Brydge 9.7: prestazioni e prezzo

Per quanta riguarda le prestazioni, la Brydge 9.7 è dotata di tasti abbastanza ampi e dalla buona corsa (1,2 mm) che consentono una scrittura rapida, confortevole e senza errori.

Ottima la qualità costruttiva, con materiali di elevata qualità ed un colore della scocca identico a quello del nostro iPad. Giudizio positivo anche sulla retroilluminazione; stabile e senza ritardi il collegamento Bluetooth.

Infine ricordiamo l’autonomia fino a 3 mesi ed il supporto della funzione Auto Sleep/Wake up dell’iPad.

Peccato per la porta di ricarica nel vecchio formato Micro USB.

La Bridge 9.7 (versione iPad sesta generazione) è acquistabile sullo store dell’azienda, con layout Inglese, Francese, Tedesco e Svizzero, al prezzo di 89 euro.

E’, inoltre, disponibile anche su Amazon.it nella versione Inglese (priva di caratteri accentati).

Scopri di più su Amazon a 89 euro