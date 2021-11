Recensione tastiera meccanica Corsair: comoda, veloce e personalizzabile

Il nostro viaggio tra i migliori accessori per Pc ci porta oggi da Corsair con la prova dell'interessante tastiera meccanica K60 RGB PRO Low Profile.

Si tratta di un avanzato e robusto prodotto con altezza ridotta dei tasti. Tastiera full-size dotata anche di una completa illuminazione RGB e accompagnata dall'utile software iCUE di Corsair.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della tastiera meccanica Corsair K60 RGB PRO Low Profile.

Tastiera meccanica Corsair K60 RGB PRO Low Profile: design e caratteristiche

La Corsair K60 RGB PRO Low Profile si presenta con forme curate ed un’ottima qualità costruttiva. Un robusto modello privo di poggiapolsi, con il lato superiore in alluminio anodizzato, retro in plastica e keycaps in ABS.

Tastiera dal basso profilo, con un'altezza di soli 31 mm contro i 40 mm di un modello tradizionale, grazie all'utilizzo degli switch CHERRY MX Low Profile SPEED di tipo lineare, senza click. Progettati e prodotti in Germania, questi switch consentono una pressione rapida dei tasti con una distanza di attuazione di appena 1 mm, una forza di attuazione di 45 gr ed una resistenza garantita per 50 milioni di battute.

Proseguiamo ricordando il Full N-Key Rollover e la tecnologia Anti-Ghosting; tecnologie che consentono di premere quanti tasti contemporaneamente si vuole, registrandoli tutti nello stesso ordine in cui sono stati premuti, senza errori.

Tastiera dalle dimensioni compatte, priva di tasti esclusivamente dedicati alle funzioni multimediali; è però possibile utilizzare i tasti funzione in combinazione con il tasto fn per la gestione di varie opzioni come il controllo del volume.

Prodotto dotato di due piedini nella parte inferiore che ci permettono di rialzare la tastiera, con un solo livello di inclinazione.

Ricordiamo anche la funzione Win lock che consente di bloccare il tasto Windows, così da non interrompere per sbaglio una sessione di gioco.

Proseguiamo con la connessione via cavo USB 3.0 da 1,82 m e la compatibilità con Windows e macOS.

Corsair K60 RGB PRO Low Profile è, inoltre, dotata di una completa retroilluminazione RGB regolabile, a 16 milioni di colori, gestibile direttamente dalla tastiera o tramite il software Corsair che esamineremo più avanti.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo modello misura 44.1 x 13.7 x 3.1 cm e ha un peso di 820 grammi.

Tastiera meccanica Corsair K60 RGB PRO Low Profile: analisi del software

La tastiera meccanica K60 RGB PRO Low Profile è accompagnata dal completo ed utile software, in italiano, iCUE di Corsair. Programma che consente di gestire anche altri prodotti dell’azienda, con vari profili di utilizzo.

Iniziamo dalla possibilità di programmare ogni tasto della K60 RGB PRO Low Profile; funzione che permette di attivare macro, lanciare applicazioni, inserire lunghi testi e molto altro ancora con la pressione di un solo tasto.

Completa anche la sezione dedicata alla gestione della retroilluminazione con 10 effetti direttamente integrati nella tastiera a cui si aggiungono numerose modalità presenti nel software iCUE, ben realizzate e per tutti i gusti. Inoltre ricordiamo la possibilità di impostare la retroilluminazione anche di singoli tasti o gruppi utilizzati nei giochi (WASD, tasti freccia, ecc).

Concludiamo con la sezione dedicata alle impostazioni utile per l'aggiornamento del firmware e per la regolazione della velocità di polling fino a 1000Hz/1ms.

Tastiera meccanica Corsair K60 RGB PRO Low Profile: prestazioni e prezzo

Terminiamo la recensione della Corsair K60 RGB PRO Low Profile con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo: una tastiera compatta, a basso profilo, rapida, completa, e robusta.

Ottimo il lavoro svolto dagli switch CHERRY MX Low Profile SPEED ideali sia per il gaming sia in ambito office.

Scendendo nel dettaglio, i CHERRY MX Low Profile SPEED permettono di esercitare meno forza sui tasti, con movimenti più brevi rispetto ai modelli tradizionali; si tratta quindi di una tastiera molto rapida, ottima anche per i giochi più concitati.

Tastiera Corsair che consente, inoltre, una rapida digitazione dei testi senza errori. Ottimo il feedback, senza click e abbastanza silenzioso; molto buona la corsa dei tasti; infine giudizio positivo anche sull’ergonomia nonostante l'assenza del poggiapolsi.

Analoga valutazione sulla retroilluminazione, uniforme e dalla buona intensità, e sul completo software iCUE.

Infine il prezzo della Corsair K60 RGB PRO Low Profile acquistabile a 149 euro.

