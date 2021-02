Internet in tutta casa: i migliori ripetitori WiFi

I ripetitori WiFi, anche noti come range extender, sono piccoli accessori utili ad espandere una rete senza fili.

Prodotti che consentono, ad esempio, di portare Internet in giardino, in un altro piano o in una stanza della nostra casa priva di segnale WiFi.

Si tratta di prodotti compatibili con tutti i modem-router WiFi, dalle ridotte dimensioni, economici e dotati di antenne integrate o esterne e anche di porta Ethernet per il collegamento di dispositivi via cavo.

Prodotti installabili con facilità, anche dagli utenti meno esperti, e forniti di pratici led che indicano l’intensità del segnale WiFi.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori modelli di repeater WiFi attualmente presenti sul mercato.



1. TP-Link RE200: completo e facile da installare

Al primo posto della nostra classifica troviamo il range extender di TP-Link RE200; si tratta di un modello dual band con velocità fino a 750 Mbps, porta Lan e funzione anche di Access Point. Prodotto dotato di antenne integrate ed indicatore del segnale WiFi, utile per trovare la migliore posizione del range extender. Non manca infine il pulsante WPS per una facile installazione: basta infatti premere questo pulsante e l'equivalente sul nostro router per un’immediata configurazione.

2. TP-Link RE450: un repeater con tre antenne

TP-Link RE450 è un repeater dotato di tre antenne esterne regolabili e Wi-Fi dual band ad alta velocità, fino a 450 Mbps su 2,4 GHz e 1300 Mbps su 5 GHz. Un prodotto ideale per giochi online, per lo streaming video anche in 4K, dotato anche di porta Gigabit Ethernet. Anche in questo modello troviamo il pratico pulsante WPS per un semplice collegamento con il nostro router ed un indicatore di intensità del WiFi.

3. Netgear EX6120: facilmente configurabile

Proseguiamo la nostra rassegna con il Netgear EX6120; un ripetitore in grado di aumentare la copertura WiFi fino a 80 mq e a cui possono essere collegati fino a 15 dispositivi. Un prodotto con una velocità fino a 1200 mbps, dual band AC, dotato anche di porta Ethernet. Non dimentichiamo il pulsante WPS per il rapido collegamento al nostro router e le due antenne orientabili.

4. Aigtal N300: un ripetitore low cost

Il repeater Aigtal N300 è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un prodotto low cost. Si tratta di un range extender WiFi dotato di due antenne esterne orientabili e due porte LAN. Troviamo, inoltre, l’utile comando WPS, assente invece il supporto alla banda a 5 GHz.

5. TP-Link RE365: con presa elettrica passante

Sempre da TP-Link arriva il RE365; un ripetitore con presa elettrica passante, antenna estraibile e con velocità fino a 1,2 Gbps. Un modello AC dual Band, dotato di indicatore di segnale che aiuta a trovare la collocazione migliore all'interno della nostra abitazione. Un prodotto dal design elegante, dotato anche di porta Ethernet.

6. D-Link DAP-1620: antenne esterne a scomparsa

Concludiamo la nostra rassegna con il D-Link DAP-1620, un ripetitore WiFi AC dual band in grado di raggiungere la velocità di 1300 mbps. Un prodotto dotato di antenne esterne a scomparsa, porta Ethernet Gigabit e pulsante WPS, semplice da installare e dalle dimensioni contenute.

