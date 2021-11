Shopping online: come evitare le frodi

Comprare online è molto comodo, spesso anche conveniente. L'emergenza causata dalla pandemia ha dato ulteriore spinta al canale digitale di vendita, tanto che secondo uno studio PwC "Black Friday/Cyber Monday Italy 2021", 4 italiani su 5, oltre l'85%, sono interessati a fare acquisti durante il Black Friday e il Cyber Monday.

Ma è anche un'attività sicura? Come ogni anno i cybercriminali cercheranno di sfruttarla, mascherandosi dietro offerte speciali recapitate ai consumatori via email, che però nascondono potenziali minacce.

Ecco, quindi, dagli esperti di cybersicurezza di Proofpoint alcuni utili accorgimenti per proteggersi anche durante le attività di shopping online:

1. Usare password forti: Non riutilizzare la stessa password più di una volta. Per rendere l'esperienza online più semplice e sicura, utilizzando un gestore di password.

2. Evitare WiFi non protette: Le reti WiFi aperte non sono sicure: gli hacker possono intercettare i dati trasferiti che transitano attraverso reti non protette, compresi i dettagli della carta di credito, password, informazioni sull'account e molto altro.

3. Attenzione ai siti "contraffatti": I cybercriminali creano siti "contraffatti" simili a quelli di brand famosi. Questi siti possono vendere merce contraffatta (o non esistente), essere infettati da malware o rubare soldi e credenziali

4. Proteggersi dal phishing: Le email di phishing conducono a siti poco sicuri che rubano dati sensibili, come credenziali e i dettagli della carta di credito. Fare attenzione anche al phishing via SMS - conosciuto anche come "smishing" - o ai messaggi sui social media

5. Attenzione ai link: Consultare direttamente la fonte dell'offerta pubblicizzata visitando il sito ufficiale del brand. Per i codici relativi a offerte speciali, inserirli durante la fase di checkout per verificarne la legittimità.

6. Controllare prima di acquistare: Pubblicità ingannevole, siti falsi e applicazioni pericolose per smartphone possono essere difficili da individuare. Quando si scarica una nuova applicazione o si visita un nuovo sito, si consiglia di leggere prima le recensioni online e i commenti dei clienti.