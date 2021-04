Smart working: 5 utili accessori per PC

Per migliorare il lavoro da casa ecco 5 utili accessori di vario genere da utilizzare con Pc fissi e computer portatili.

Prodotti, ad esempio, in grado di rendere più confortevole la nostra postazione di lavoro o tenere al sicuro i nostri dati più importanti.

Accessori dal costo contenuto e anche in grado di ridurre le distrazioni dell'ambiente domestico.



1. Mouse e tastiera ergonomici

Dovendo passare molte ore al Pc è importante dotarsi di mouse e tastiera progettati per non affaticare il nostro corpo. Tra i vari prodotti sul mercato, vi segnaliamo il kit di Microsoft Sculpt Comfort Desktop formato da un mouse con layout curvo, ottimizzato per un elevato comfort, ed una comoda tastiera con ampio poggiapolsi e striscia tattile personalizzabile dall’utente per l’avvio di vari programmi.

Scopri di più su Amazon a 73 euro

2. Supporto per notebook regolabile

Per migliorare la postazione di lavoro casalinga, vi suggeriamo anche questo supporto regolabile per notebook, realizzato da Elekin. Un prodotto adatto alla maggior parte dei laptop in commercio che consente di posizionare lo schermo all'altezza degli occhi, garantendo un lavoro più confortevole, ergonomico e salutare. Un prodotto, inoltre, dal design portatile che migliora anche il raffreddamento del notebook.

Scopri di più su Amazon a 13 euro

3. SSD esterno

Nella nostra rassegna è anche presente l’SSD esterno di Samsung T7, acquistabile in diverse varianti da 500 GB a 2 TB. Un modello che consente di tenere al sicuro i nostri dati più importanti, con una velocità di trasferimento fino 1.050 MB/s. Un’unità compatta e leggera, con scocca in metallo. Ricordiamo, inoltre, l’interfaccia USB 3.1 di seconda generazione e la protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit.

Scopri di più su Amazon a 99 euro

4. Hub USB

Per espandere la dotazione di porte USB del vostro PC, ecco il piccolo Hub di Aukey. Un prodotto sottile, realizzato in allumino, che aggiunge 4 porte di tipo USB 3.1 Gen 1 al vostro computer.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

5. Cuffie con soppressione del rumore

Concludiamo la nostra rassegna con gli auricolari Aukey, completamente senza fili. Un modello dotato di Bluetooth e di un sistema di soppressione dei rumori. Non dimentichiamo i 4 microfoni, l'autonomia fino a 25 ore e la resistenza ai liquidi.

Scopri di più su Amazon a 69 euro