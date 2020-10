Stampanti multifunzione: 7 modelli con scanner per tutte le esigenze

Siete alla ricerca di una nuova stampante multifunzione?

Ecco allora 7 versatili modelli dotati di tecnologia laser, Led e a getto d’inchiostro, in grado di stampare a colori ed in bianco e nero in A4 e anche nel più grande formato A3.

Prodotti non solo dotati di scanner, ma equipaggiati anche con numerose ed utili funzionalità come la classica modalità fotocopiatrice e la stampa fronte-retro.

Versatili modelli con a bordo il collegamento WiFi per la stampa senza fili da notebook, smartphone e tablet, dall’elevata velocità e con capienti cassetti.

1. Brother MFCL2710DN: laser in bianco e nero

Iniziamo la nostra rassegna dalla Brother MFC-L2710DN, una stampante laser monocromatica, con velocità fino a 30 pagine al minuto. Ricordiamo inoltre la stampa fronte/retro automatica, il toner in dotazione da 700 pagine e il cassetto da 250 fogli.

Scopri di più su Amazon a 149 euro

2. HP DeskJet 3762: un modello dal look simpatico

Proseguiamo la nostra rassegna con la stampante multifunzione a getto di inchiostro HP DeskJet 3762. Un modello disponibile in 3 diverse finiture (blu, grigio e verde acqua), con una velocità di stampa di 8 ppm in bianco/nero e fino a 5.5 ppm a colori ed una risoluzione di 4800 x 1200 dpi. Non dimentichiamo i vassoi di alimentazione e di raccolta richiudibili e il supporto alle varie tecnologie di stampa wireless.

Scopri di più su Amazon a 74 euro

3. Brother HLL3270CDW: una completa stampante a colori Led

Brother propone anche il modello HLL3270CDW, una stampante Led con una velocità di 24 ppm e stampa fronte/retro automatica. Non dimentichiamo il WiFi, l’NFC, il cassetto da 250 fogli, il display touchscreen ed il toner da 1000 pagine.

Scopri di più su Amazon a 250 euro

4. Epson Expression Home XP-4100: un completo modello a getto d'inchiostro

Da Epson arriva la Expression Home XP-4100, una stampante 3-in-1, a getto d'inchiostro, dotata di display LCD da 6,1 cm, WiFi ed una completa app per dispositivi mobili. Ricordiamo anche la stampa fronte/retro e la velocità di stampa nero/a colori di 10/5 pagine al minuto.

Scopri di più su Amazon a 99 euro

5. Canon Pixma TS5050: una compatta stampante multifunzione

Proseguiamo la nostra rassegna con la Canon Pixma TS5050, una stampante multifunzione con display LCD da 7,5 cm (3"), dotata di un corpo compatto e salvaspazio. Un modello con tecnologia di stampa ad inchiostro e risoluzione massima 4800 x 1200 dpi, disponibile in tre diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 105 euro

6. Epson EcoTank ET-2720: senza cartucce

Epson EcoTank ET-2720 si distingue per la presenza di grandi serbatoi ricaricabili contenenti un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce. Serbatoi frontali studiati per una ricarica senza fuoriuscite di inchiostro. Modello dotato di display LCD da 3,7 cm e tecnologia wireless per la stampa anche da cellulari e tablet.

Scopri di più su Amazon a 265 euro

7. HP OfficeJet Pro 7740: anche in formato A3

Nella nostra rassegna anche il modello di HP OfficeJet Pro 7740 che permette di stampare dal formato cartolina fino all'ampio formato A3. Una stampante a colori con tecnologia a getto d’inchiostro, equipaggiata con display touchscreen da 6,75 cm, funzionalità Fax e collegamento anche WiFi.

Scopri di più su Amazon a 229 euro