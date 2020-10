I supporti da tavolo sono semplici accessori che consentono di mantenere il tablet in posizione verticale; prodotti molto utili per chi, ad esempio, utilizza molto il tablet seduto ad una scrivania, che consentono anche di non affaticare testa, spalle e collo.

Accessori che si rivelano utili anche in cucina o se usiamo l’iPad come schermo per la visione di un film.

Sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli di vario genere capaci di ospitare ogni genere di dispositivo, da piccoli tablet o ebook reader a modelli di maggiori dimensioni come l’iPad Pro.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori supporti da tavolo per tablet Android e iPad attualmente sul mercato.

1. Lamicall: solido e completo in tre diverse colorazioni

Al vertice della nostra classifica dei migliori supporti da tavolo per tablet Android e iPad troviamo il modello di Lamicall; un prodotto solido e dal design curato, disponibile in tre diverse finiture: argento, grigio e rosa. Un supporto con inclinazione regolabile, dotato di elementi in gomma antiscivolo, compatibile con dispositivi di 5-11 pollici. Un prodotto leggero realizzato in lega di alluminio, dotato di un pratico foro per il passaggio del cavo di ricarica.

Scopri di più su Amazon.it a 17 euro

2. AmazonBasics: economico e portatile

Da AmazonBasics arriva un supporto da tavolo dal costo contenuto, facilmente trasportabile grazie alla sua struttura richiudibile. Un prodotto venduto anche con custodia, dotato di base antiscivolo con il tablet che può essere sistemato in varie angolazioni e orientato in orizzontale e in verticale.

Scopri di più su Amazon.it a 12 euro

3. Lamicall: supporto fisso da agganciare a scrivanie o tavoli

Da Lamicall arriva anche un supporto di tipo fisso da agganciare a scrivanie o tavoli. Un accessorio compatibile con dispositivi da 5 a 11 pollici, con un braccio facilmente orientabile, realizzato in lega di alluminio e magnesio. Un accessorio disponibile in due diverse colori, grigio o nero.

Scopri di più su Amazon.it a 19 euro

4. Ugreen: ridotte dimensioni in bianco o nero

Ugreen propone un supporto dalle dimensioni contenute (120mm X 107mm X 9mm), realizzato in ABS e con protezioni in gomma antigraffio. Un accessorio, inoltre, pieghevole, disponibile in due finiture, regolabile con un'inclinazione da 0 a 100 gradi ed in grado di ospitare device da 4 a 12 pollici.

Scopri di più su Amazon.it a 14 euro

5. Boolavard: con struttura in alluminio

Da Boolavard arriva un supporto da tavolo con tre gambe di sostegno e un resistente corpo in alluminio. Un accessorio pieghevole con due altezze disponibili.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

6. MoKo: pieghevole e con struttura in metallo

La nostra rassegna dei migliori supporti da tavolo per tablet Android e iPad termina con il modello di Moko. Un prodotto pieghevole e in metallo con inclinazione regolabile fino a 180 gradi. Ricordiamo, inoltre, gli elementi in gomma per proteggere il tablet e la possibilità di ospitare dispositivi fino a 12 pollici.

Scopri di più su Amazon.it a 10 euro