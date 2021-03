TP-Link Range Extender OneMesh: Internet in tutte le stanze della tua casa

TP-Link presenta quattro nuovi Range Extender denominati RE605X, RE505X, RE550, RE315, pensati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Estendere la copertura della rete Wi-Fi è infatti una necessità di molti: chi cerca una connessione più stabile dove il segnale del Router è debole, chi lavora in smart working e ha bisogno di un segnale potente nello studio di casa, ma anche chi, più fortunato, vuole godersi il clima primaverile nel proprio giardino senza rinunciare a restare connesso. Anche molte attività commerciali, ormai consapevoli di quanto una rete veloce e affidabile sia strategica per il proprio business, hanno spesso bisogno di ampliare la rete Wi-Fi del proprio Router al fine di coprire ambienti di ampie dimensioni.

RE605X e RE505X sono i primi due Range Extender della gamma TP-Link con standard WiFi 6 di ultima generazione, che rispetto allo standard precedente offre prestazioni fino a 4 volte superiori. RE605X integra lo standard WiFi AX1800, che raggiunge fino a 1.201 Mbps in 5GHz e 574Mbps in 2.4GHz, garantendo una latenza ridotta e prestazioni elevate anche in ambienti con alta densità di dispositivi wireless connessi. RE505X ha, invece, Wi-Fi AX1500, che raggiunge fino a 1.201 Mbps in 5GHz e 300Mbps in 2.4GHz.

Grazie ad High Speed Mode i due dispositivi possono sfruttare entrambe le bande wireless per garantire elevate prestazioni in vari servizi come lo streaming video e il gaming online. Inoltre dispongono di una porta Gigabit Ethernet per collegare dispositivi via cavo o creare potenti punti di accesso wireless (modalità Access Point). Il supporto alla tecnologia OneMesh di TP-Link permette di abbinare i range extender ad un router OneMesh per creare una rete wireless unificata, con medesimo SSID, per connessioni ancora più fluide e senza interruzioni di segnale e una gestione di rete semplice e rapida.

RE550 è un Range Extender dalle alte performance, dotato di Wi-Fi AC1900 con velocità fino a 600Mbps su 2.4GHz e 1.300Mbps su 5GHz. Anch'esso integra tutti i vantaggi della compatibilità con la tecnologia OneMesh. Rispetto ai modelli top di gamma, cambia lo standard wireless che in questo caso è WiFi 5. Non mancano, invece, la porta Gigabit Ethernet, la modalità High Speed e la funzionalità Access Point, molto utile per creare un punto di accesso wireless a chi possiede una presa di rete in diverse aree di casa o ufficio.

Infine, il modello RE315 è dedicato a chi cerca una soluzione conveniente, ma allo stesso tempo performante, affidabile e semplice da configurare. Il dispositivo ha standard WiFi AC1200 e garantisce, quindi, velocità di connessione fino a 867 Mbps in 5 GHz e 300 Mbps in 2.4 GHz, più che adeguate allo svago (streaming, gaming) e alle attività lavorative. In più, è possibile massimizzare le prestazioni con la modalità High Speed e non manca anche in questo caso la compatibilità con OneMesh, fondamentale per creare una sola rete Wi-Fi estesa in ogni ambiente.

Disponibilità e prezzi

I Range Extender Wi-Fi 6 RE605X e RE505X sono già disponibili online sullo store ufficiale Amazon di TP-Link, al prezzo al pubblico rispettivamente di 89,90? e 79,90?.

Il modello RE550 è già disponibile esclusivamente nelle catene retail di elettronica al prezzo di 79?, mentre RE315 arriverà in primavera, al prezzo di 44?.

