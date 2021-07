Alexa in vacanza: con Echo Show 10 e Fire TV Stick divertimento e sicurezza della propria casa, ovunque

Echo Show 10 e Fire TV Stick sono dispositivi indispensabili per i viaggiatori hi-tech e non. Ecco i 5 motivi per cui metterli in valigia

Le vacanze estive sono finalmente alle porte ed è il momento di preparare valigie smart per avere sempre e ovunque tutto ciò che occorre per divertirsi, esplorare le proprie passioni e allo stesso tempo rimanere sempre connessi. È qui che per gli utenti entrano in gioco i dispositivi Amazon con integrazione Alexa – come Echo Show 10 e Fire TV Stick – ideali per avere a portata di mano - e di voce - musica, film, serie tv, audiolibri, giochi, news e ricette, così come il controllo di ciò che avviene nella propria abitazione, anche a chilometri di distanza.

Con Echo Show 10 il divertimento estivo è inarrestabile: il dispositivo, disponibile su Amazon.it in doppia colorazione, è dotato di un display da 10 pollici adattivo HD con colori brillanti, progettato per muoversi insieme all’utente, grazie alla rotazione che segue i movimenti di chi lo utilizza. L’innovativa telecamera grandangolare da 13MP regola l’inquadratura per mantenere sempre il soggetto in primo piano e al centro dell’immagine, anche in occasione di videochiamate di gruppo, con amici e famigliari, lontani e vicini. Echo Show 10 è potente, versatile ed efficiente, perfetto per ogni ambiente della casa che lo ospita: i doppi tweeter frontali e il potente woofer offrono una qualità eccellente del suono. Inoltre, grazie al motore brushless, il sistema di rotazione è assolutamente silenzioso. Dopo una giornata in spiaggia, una passeggiata in collina o una gita in alta quota, ad attendere in casa gli utenti ci sarà Echo Show 10, per il massimo dell’intrattenimento anche nelle serate estive.

Per chi avesse ancora qualche dubbio, ecco 5 ulteriori motivi per cui, prima della partenza, bisogna assicurarsi di aver messo in valigia i dispositivi Amazon:

“Alexa, metti una playlist estiva”: avere sempre la propria musica preferita al momento giusto non è mai stato così semplice, soprattutto in vacanza, quando un’elettrizzante ventata di novità musicali accompagna la stagione più calda. Gli utenti possono anche scegliere di riprodurre musica per un tempo limitato, ad esempio chiedendo: “Alexa, riproduci musica rilassante per 10 minuti”; eventualmente, possono anche allungare la durata della sessione di ascolto, dicendo “Alexa, aggiungi 2 minuti al timer”. Inoltre, grazie alla funzione Musica multistanza, è possibile ascoltare musica in tutta la casa, riproducendola contemporaneamente da più dispositivi Echo compatibili, anche in stanze diverse. Basterà dire “Alexa, metti musica ovunque”.

“Alexa, riproduci la seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo su Prime Video”: gli utenti sono pronti per andare in vacanza, ma non senza la propria serie tv, o i propri film, preferiti. Nessun timore. Basterà infatti collegare la Fire TV Stick alla connessione Internet per godersi, in pieno relax, film e serie, anche da un vecchio TV non smart presente nell’abitazione estiva.

“Alexa, leggi Harry Potter libro 1”: che vacanze sarebbero senza una storia appassionante e coinvolgente letta da voci eccezionali a far compagnia? Nella casa al mare o in montagna, durante un lungo viaggio in auto: grazie ad Audible, l’assistente di Amazon ha un audiolibro, un podcast o una serie audio pronti da ascoltare, come Harry Potter e la pietra filosofale, disponibile gratuitamente fino all'8 agosto.

“Alexa, suggeriscimi una ricetta estiva”: dal cous cous, ai garganelli con pesto di zucchine e gamberetti, passando per il rotolo di mozzarella farcito o ad un rinfrescante gelato al melone, Alexa è sempre pronta a consigliare la ricetta ideale per ogni occasione, offrendo la possibilità di seguire la preparazione passo dopo passo sullo schermo di Echo Show 10. “Alexa, apri Trivial Pursuit Edizione Famiglia”: i dispositivi Amazon sono l’ideale per l’intrattenimento di grandi e piccini grazie a quiz e indovinelli su diversi argomenti, skill per imparare curiosità e nozioni di ogni genere o veri e propri giochi di ruolo e logica per vivere altre dimensioni. Akinator, Trivial Pursuit edizione famiglia, Escape Room, sono soltanto alcuni dei giochi più belli per mettersi alla prova durante le vacanze estive in famiglia.

“Alexa, mostra telecamera [nome dispositivo]” è la funzione perfetta per controllare - da Echo Show o Fire TV - le telecamere di sicurezza della propria casa da remoto. Con Echo Show 10, inoltre, si può utilizzare la telecamera per monitorare in qualsiasi momento la propria abitazione dal proprio cellulare, ruotando il dispositivo di 360°. Alexa si integra con migliaia di dispositivi Smart Home e permette di attivare non soltanto le telecamere, ma anche luci e termostati compatibili, necessari per trascorrere le vacanze estive in completa sicurezza e senza pensieri, ovunque ci si trovi.

Scopri di più su Amazon.it:

Echo Show 10 a 249 euro

Fire Tv Stick a 39 euro