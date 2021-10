Alexa: la tua nuova personal trainer gratis

Alexa è la tua nuova personal trainer, ideale per allenarsi in casa con esercizi gratuiti ed efficaci, sfruttando tutta la comodità dei comandi vocali. Arriva infatti Fixfit, la Skill che permette di dedicare tempo e cura per sé stessi in modo sempre fresco e coinvolgente.

Per iniziare, basta dire “Alexa, apri Fixfit”, e mettersi alla prova con allenamenti fruibili attraverso i dispositivi con schermo compatibili e su Fire TV. Grazie ad Alexa, la Skill Fixfit offre funzionalità vocali semplici e intuitive come “inizia allenamento”, “stop”, “riprendi” e “chiudi allenamento”.

Gli utenti saranno liberi di selezionare il loro workout in base al livello di difficoltà - basic, intermediate e advance - focalizzandosi su una parte specifica del corpo da tonificare: gambe, braccia, glutei, spalle, schiena o addominali.

È possibile scegliere tra cinquantacinque allenamenti e un risveglio muscolare, ideale per iniziare la propria giornata carichi di energia. Non è necessario partire subito con allenamenti troppo lunghi e intensi, ogni workout ha una durata differente, tra i 15 e i 30 minuti.

Sul portale Fixfit.it è, inoltre, possibile creare un diario personalizzato dove tracciare le sessioni di lavoro e i progressi raggiunti, usufruendo anche di tanti altri contenuti utili, dalle ricette ai consigli su come seguire uno stile di vita sano.