Cinque nuove funzionalità per vivere il Natale con Alexa

Cinque modi per vivere l’atmosfera del Natale con Alexa, dal Calendario dell’Avvento alle storie interattive

Dalle chiamate a Babbo Natale per i più piccoli, a una storia interattiva con indovinelli per i più grandi. Durante le festività natalizie Alexa ha pensato a tante idee e attività per allietare tutto il mese di dicembre.

Da oggi, infatti, è possibile sperimentare le seguenti nuove funzionalità natalizie di Alexa:

Calendario dell’avvento

Da oggi fino al 25 dicembre, sarà possibile aprire le caselline del calendario dell’avvento insieme ad Alexa. Ogni giorno una sorpresa diversa: barzellette, duetti con Babbo Natale, storie natalizie, fino a una nuova Skill da sperimentare e la scoperta di alcuni audiolibri e podcast gratuiti offerti da Audible. Basterà dire “Alexa, cosa c’è nel calendario dell’avvento”.

Xmas Countdown

L’attesa per il giorno di Natale può essere lunga. Ogni giorno i clienti potranno chiedere “Alexa, quanto manca a Natale?” e, se lo vorranno, potranno attivare l’opzione per ricevere la risposta direttamente da Babbo Natale.

Storia interattiva

Aiutare Babbo Natale a ritrovare il suo abito rosso è la sfida con cui i clienti si confronteranno giocando alla storia interattiva di Natale. Basterà risolvere alcuni piccoli indovinelli per completare la missione. A missione completata, sarà possibile ascoltare un duetto di Alexa e Babbo Natale. Per giocare, basterà dire “Alexa, incomincia l’avventura di Natale”.

Funzionalità per bambini

Amazon ha pensato inoltre a due funzionalità dedicate ai più piccoli. I bambini che vorranno seguire il lungo tragitto di Babbo Natale, ogni giorno fino al 26 dicembre, potranno infatti attivare il Santa Tracker, chiedendo “Alexa, dov’è Babbo Natale?” e Alexa, tramite una Skill per bambini dedicata, passerà la parola a Babbo Natale che risponderà con aneddoti divertenti e curiosità natalizie. I bimbi potranno inoltre provare a chiamare Babbo Natale dicendo “Alexa, chiama Babbo Natale”. Ovviamente Babbo Natale non sarà raggiungibile perché impegnato, ma avrà lasciato un messaggio divertente a tema natalizio in segreteria.

Le nuove funzionalità natalizie possono essere utilizzate attraverso tutti i dispositivi con integrazione Alexa e l’intera gamma dei dispositivi Echo, ampliata quest’anno con la quarta generazione di Echo, Echo Dot e Echo Dot con orologio, inclusa l’ultimissima edizione limitata echo(RED) realizzata in collaborazione con la No Profit (RED).

Scopri di più su Amazon.it