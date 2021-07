Alexa: quali sono le ultime novità?

É il momento di preparare valigie smart portando con sé i dispositivi Amazon con integrazione Alexa, come Echo Show 10 e Fire TV Stick, per avere sempre a portata di voce musica, film, serie tv, audiolibri, giochi, news e ricette, anche in vacanza. Scatenatevi al ritmo di "Alexa, metti una playlist estiva", oppure rilassatevi guardando la serie tv del momento. Ricordatevi anche che con Echo Show o Fire TV potete avere sempre sotto controllo la vostra casa, basta chiedere "Alexa, mostra telecamera [nome dispositivo]" per assicurarsi all'instante che tutto sia in ordine.

Inoltre, Echo Show 10 (da pochi giorni disponibile su Amazon.it), è il dispositivo ideale per videochiamare amici e familiari, lontani e vicini. É infatti progettato per muoversi insieme a voi mentre parlate, mantenendovi sempre in primo piano: perfetto per le d videochiamate di gruppo.

Sì, viaggiare?partendo informati sul traffico!

Quando vi metterete in viaggio, assicuratevi che la strada sia sgombra e senza traffico! ACI Infomobility, Ipervox e EY hanno realizzato 'Luceverde', la skill di Alexa che consente - con una semplice richiesta vocale - da casa o in auto - di essere sempre aggiornati su mobilità locale, cittadina e nazionale e di avere accesso rapido a programmi radio e contenuti podcast. In questo modo non si distoglierà l'attenzione dalla strada, proteggendo voi stessi e i vostri compagni di viaggio, e avrete tutte le informazioni per scegliere il percorso migliore verso la vostra meta estiva.

È l'ora di un calice di vino?

Quest'estate Alexa si è trasformata nel vostro sommelier personale, aiutandovi a scegliere in modo veloce e divertente il vino giusto per ogni occasione. Grazie alla nuova Skill 'Vino Perfetto', Alexa potrà conoscere i vostri gusti e consigliarvi l'etichetta giusta, tra celebri realtà italiane nel mondo vinicolo quali Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti Vino.

Le emozioni sportive volano in Giappone!

Dopo la vittoria agli Europei, continueremo a tifare per gli Azzurri con la 32esima edizione delle Olimpiadi. Grazie ad Alexa e alla Skill realizzata da Discovery +, si avranno sempre occhi e orecchie puntati alla competizione. Basta dire "Alexa, cosa è successo alle Olimpiadi?" per riscoprire i 5 momenti d'azione più spettacolari del giorno, ascoltando l'audio della diretta e guardando i video sui dispositivi Echo Show e Fire TV.

E musica sia, fin quando ci va!

Per chi non fosse un appassionato di sport e vino, ma avesse sempre bisogno di ritmo e musica intorno, arriva una nuova funzionalità che consente di riprodurre i brani preferiti per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 8 ore. Dicendo, ad esempio, "Alexa, metti della musica rilassante per un'ora" prima di dormire, oppure "Alexa, riproduci musica pop per 30 minuti", per allenarsi a ritmo di hit, Alexa riprodurrà la playlist o la stazione prescelta per la durata specificata.