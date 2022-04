Echo, Kindle e Fire Tv Stick: i regali perfetti per le mamme smart

In occasione della Festa della Mamma (8 maggio), Amazon propone quattro idee regalo hi-tech dalle interessanti caratteristiche: speaker intelligenti anche con display, completi ebook reader e chiavette per lo streaming video. Dispositivi di ultima generazione e dalle avanzate caratteristiche, acquistabili a partire da 34 euro.

Vediamole nel dettaglio:

Echo Show 15

Echo Show 15 è il nuovo smart display di Amazon con schermo da 15.6” e integrazione con Alexa. Con tante funzionalità pensate per rendere più semplice la vita in famiglia, il nuovo device di Amazon è il cuore della casa intelligente: promemoria personalizzati grazie a Visual ID, eventi in calendario, playlist preferite, messaggi affettuosi lasciati dagli altri membri della famiglia. Le mamme, inoltre, avranno anche la possibilità di avere sempre sotto controllo tutti i dispositivi smart di cui è dotata la casa, e con i nuovi widget come calendari condivisi e lista della spesa, nessuno si dimenticherà di comprare il latte o delle riunioni a scuola.

Scopri di più su Amazon a 249,99 euro

Kindle Paperwhite

Anche le fiabe della buonanotte diventano smart grazie a Kindle Paperwhite. Regala una nuova esperienza di lettura ancora più confortevole grazie ad un uno schermo più grande, tonalità della luce regolabile e una batteria che dura fino a 10 settimane. Per avere tutte le vostre nuove storie preferite sempre a portata di mano.

Scopri di più su Amazon a 139,99 euro

Fire TV Stick 4K Max

Festeggiate questa Festa della Mamma guardando tutti insieme il suo programma preferito su Netflix, Prime Video o Disney+ con Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon per lo streaming di sempre; e grazie al telecomando con integrazione Alexa, è possibile anche gestire i dispositivi smart della propria casa e riprodurre playlist, brani e podcast grazie all’accesso ai principali provider audio.

Scopri di più su Amazon a 64,99 euro

Echo Dot

Amazon propone anche Echo Dot, l'altoparlante intelligente di design con Alexa. Un compatto dispositivo in grado di riprodurre ogni genere di musica dai principali servizi di streaming audio come Amazon Music, Apple Music e Spotify. In più, tutti i dispositivi smart di casa saranno sempre sotto controllo: basta usare la voce per accendere la luce, regolare il condizionatore e altro ancora.

Scopri di più su Amazon a 34,99 euro