Amazon Smart Air Quality Monitor: un nuovo sistema di monitoraggio della qualità dell’aria

Amazon ha annunciato l’arrivo di Smart Air Quality Monitor, un nuovo strumento di misurazione intelligente della qualità dell'aria all’interno degli ambienti chiusi. Dispositivo che consente di misurare accuratamente la presenza allergeni e tossine, per consentire agli utenti di seguire determinati accorgimenti e prendersi cura quotidianamente della loro salute.

Secondo l'EPA, passiamo molto del nostro tempo al chiuso, dove alcuni agenti atmosferici inquinanti possono essere presenti fino a due o cinque volte in più rispetto agli ambienti esterni. Con Amazon Smart Air Quality Monitor, controllare la qualità dell'aria della casa diventerà più semplice, così come avere la possibilità di renderla più sana.

L'obiettivo di Amazon è quello di costruire una tecnologia che contribuisca a rendere la casa più sana e confortevole per tutti. Occorre considerare un elemento spesso trascurato che contribuisce alla salute della casa: la qualità dell'aria.

Che cosa fa esattamente uno strumento di misurazione della qualità dell'aria? Amazon Smart Air Quality Monitor rileva particelle come polvere, composti organici, monossido di carbonio, temperatura e umidità. Quando la qualità dell'aria è scarsa, è possibile impostare un annuncio nell’app Alexa o ricevere una notifica dal dispositivo Echo in modo da poter agire, che si tratti di aprire una finestra o di accendere un purificatore d'aria. Si può chiedere qual è la qualità dell’aria all’interno della casa anche a un dispositivo compatibile con Alexa, oppure è possibile ottenere maggiori informazioni sulla qualità dell'aria attraverso il dispositivo Echo Show o l'app Alexa. Questa tecnologia permette di conoscere e seguire semplici accorgimenti, come mantenere la finestra aperta durante il giorno, pulire le bocchette d’areazione, o aggiungere un purificatore d'aria nell'abitazione, per migliorare la qualità dell’aria nel tempo, creando un ambiente più sano in cui vivere.

Amazon Smart Air Quality Monitor non è dotato di un altoparlante o un microfono, e Alexa non è integrata nel dispositivo. Per utilizzare il controllo vocale, è necessario un dispositivo con integrazione Alexa, come Echo (venduto separatamente) o l’app Alexa.

Amazon Smart Air Quality Monitor è disponibile per il preordine a 79,99 euro, e verrà spedito ai clienti a partire dall’8 dicembre.

