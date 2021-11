Apple Fitness+: un nuovo modo per tenerti in forma

Apple Fitness+ arriva oggi in Italia. Si tratta della prima esperienza di fitness creata intorno ad Apple Watch che porta allenamenti professionali e meditazioni guidate su iPhone, iPad e Apple TV.

Fitness+ integra in modo intelligente i principali parametri degli allenamenti (ad es. frequenza cardiaca) di Apple Watch, per un’esperienza coinvolgente e personalizzata dove e quando vuoi.

Fitness+ è disponibile in inglese con sottotitoli in francese, inglese, italiano, portoghese brasiliano, russo, spagnolo e tedesco.

Allenamenti per tutti: dai principianti agli appassionati di fitness

Allenamenti e meditazioni guidate sono tenuti da un team pronto ad accogliere e ispirare ogni utente, dai principianti agli appassionati di fitness. Per ogni allenamento viene illustrato anche come modificare gli esercizi per consentire a chiunque di partecipare, indipendentemente dal livello.

Gli allenamenti sono accompagnati dai brani dei migliori artisti del momento e sono progettati per tenere alta la motivazione dall’inizio alla fine, che si tratti di una sessione di 5 minuti o di 45. Chi ha un abbonamento a Apple Music potrà facilmente salvare e ascoltare in un secondo momento la musica degli allenamenti Fitness+.

Gli allenamenti includono HIIT, Rafforzamento, Yoga, Ballo, Core training, Bici, Pilates, Meditazione, Camminata e Corsa su tapis roulant, Vogatore e Defaticamento consapevole. Chi ha un abbonamento a Fitness+ può utilizzare un intuitivo filtro per scegliere trainer, durata e musica preferiti dell’allenamento.

Con Fitness+ gli utenti potranno trarre ispirazione anche da Time to Walk, una coinvolgente esperienza audio con alcune delle personalità più affascinanti al mondo che li accompagneranno in una passeggiata scandita da aneddoti, foto e canzoni memorabili. Basteranno un Apple Watch e un paio di AirPods o auricolari Bluetooth.

Fitness+ include inoltre programmi sviluppati per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi desiderati durante una specifica fase della loro vita, come gli Allenamenti in gravidanza, gli Allenamenti per l’età avanzata, gli Allenamenti per principianti e le Meditazioni per principianti.

Preparati per la stagione invernale

Fitness+ offre anche un allenamento chiamato Preparati per la stagione invernale. Studiato appositamente per gli sport invernali, il programma aiuta le persone ad aumentare la forza fisica, l’equilibrio e la resistenza così da affrontare in modo più piacevole e divertente le discese, fino all'ultima sciata.

Fitness+ propone inoltre la serie Artista in primo piano, in cui ogni allenamento ha una playlist interamente dedicata a una star della musica. Di recente sono stati introdotti nuovi workout con brani di Billie Eilish, Calvin Harris, Imagine Dragons e Nicki Minaj.

Pensato per aiutare le persone a rimettersi in forma e prepararsi ad affrontare le discese, il programma Preparati per la stagione invernale è presentato e sviluppato dallo sciatore due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety in compagnia della trainer Fitness+ Anja Garcia.

SharePlay: allenati insieme ad amici e familiari

Fitness+ include un nuovo modo per allenarsi o meditare insieme ad amici e familiari con SharePlay, per tenere alta la motivazione durante l’intero percorso di fitness. Chi ha un abbonamento a Fitness+ potrà utilizzare SharePlay per iniziare un allenamento o una meditazione di gruppo con un massimo di altre 32 persone con FaceTime su iPhone o iPad: la sessione Fitness+ selezionata verrà riprodotta in sincro per tutti i partecipanti.

Durante una chiamata FaceTime, gli utenti potranno accedere all’app Fitness, selezionare un allenamento o una meditazione, vedere gli amici sullo schermo e iniziare. SharePlay funziona anche con Apple TV, così gli utenti potranno seguire l’allenamento sullo schermo della TV mentre restano in contatto con gli amici via FaceTime su iPhone o iPad. Quando si allenano in gruppo con SharePlay, gli utenti vedranno le statistiche e i progressi per chiudere gli anelli Attività, e potranno vedere e ascoltare gli amici che si allenano. Durante un allenamento, quando una persona avanza sulla barra performance o chiude un anello Attività, tutti riceveranno una notifica.

Prezzi

Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno. E' necessario l'utilizzo di un Apple Watch 3 o successivo. Fitness+ può essere condiviso con un massimo di sei familiari per lo stesso prezzo.

Fitness+ è incluso nel piano Apple One Premier che offre accesso anche a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione a 28,95 euro al mese; il piano può essere condiviso con un massimo di sei familiari.

I clienti che acquistano Apple Watch Series 3 o un modello successivo riceveranno tre mesi di Apple Fitness+, mentre chi è già utente Apple Watch riceverà un mese di Fitness+ incluso.