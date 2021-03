Bluetti EP500: una super batteria per la tua casa

Dopo la recensione dell’AC50S, torniamo ad occuparci di Bluetti. L'azienda ha, di recente, presentato la nuova EP500, una potente batteria in grado di alimentare ogni genere di dispositivo elettrico.

Una power station utile ad esempio in caso di emergenza o come UPS, dotata di un accumulatore da 5100 Wh LiFePO4 ed inverter AC. Un prodotto capace di alimentare dispositivi elettronici o piccoli e grandi elettrodomestici, con un assorbimento continuo fino a 2000 Watt.

Un accumulatore dal design moderno e curato, dotato anche di 4 ruote che semplificano il trasporto dell’unità.

Una super batteria garantita per 6.000 cicli di carica, equipaggiata con prese di ogni genere, In particolare ricordiamo le 3 prese AC da 220 V, affiancate da una porta USB-C da 100 Watt e da 4 USB-A. Citiamo anche la presa accendisigari per auto e i due pad per la ricarica wireless di smartphone, cuffie e altri prodotti compatibili con la tecnologia Qi.

Non dimentichiamo le complete modalità di ricarica. Iniziamo dai pannelli solari fino a 1200W in grado di ricaricare l'unità in circa 5 ore. Questa power station può anche essere caricata a 600W con la tradizionale rete elettrica, tramite l'alimentatore incluso in confezione. La Bluetti EP500 consente anche di combinare i due sistemi di ricarica fino a 1800W (1200W + 600W) per una ricarica completa in circa 3 ore.

Un prodotto dal semplice utilizzo che può, inoltre, essere monitorato tramite l'app dedicata per dispositivi mobili, grazie alla connettività wireless integrata (Bluetooth e WiFi).

Ricordiamo, infine, la garanzia di 5 anni, il supporto tecnico a vita e la "Fusion Box" che sarà rilasciata a breve: un accessorio che consentirà di collegare due EP500 per raggiungere una potenza fino a 4000W.

Concludiamo con il prezzo. La Bluetti EP500 sarà lanciata sul mercato il 15 marzo alle 15.00 attraverso una campagna di crowdfunding su Kickstarter, con un prezzo a partire da 2799 dollari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda.