Casa intelligente: da Netatmo utili prodotti per creare un ambiente domestico più confortevole ed efficiente

Prodotti per la Smart Home che possono far risparmiare sulla bolletta ed aumentare il comfort e la sicurezza della nostra abitazione

La Smart Home è un settore che non conosce crisi. Secondo IDC, la pandemia non impedirà al mercato di crescere con un interessante +4,1% nel 2020, prima di spiccare il volo e raggiungere il valore di 1,4 miliardi di dollari nel 2024.

Con un maggior tempo trascorso a casa e le nuove abitudini acquisite in questi mesi, infatti, la Casa intelligente si è dimostrata un'ottima soluzione per le persone che stanno cercando di creare un ambiente domestico più confortevole.

"Mai prima d'ora avevamo dovuto passare così tanto tempo dentro le nostre abitazioni. Molte persone che lavorano o studiano da remoto si sono rese conto che le soluzioni della Smart Home possono far risparmiare tempo, aumentare la produttività e il comfort” ha affermato Fred Potter, fondatore di Netatmo.

Di seguito alcuni interessanti prodotti smart di Netatmo:

Stazione Meteo intelligente

Partiamo dalla Stazione Meteo intelligente. Da quando si trascorre più tempo in casa, bisogna gestire la qualità dell’aria: il dispositivo controlla e fornisce informazioni su temperatura, umidità e qualità dell'aria interna ed esterna, livello acustico interno, pressione atmosferica, ecc

Scopri di più su Amazon a 164 euro

Campanello intelligente con Videocamera

Passiamo poi al Campanello intelligente con Videocamera. In questo periodo, vedere chi sta suonando alla porta e, nel caso si tratti di un corriere, fornirgli istruzioni su dove depositare il pacco senza avere un contatto diretto è un indubbio vantaggio. Il dispositivo, inoltre, permette di vedere e interagire con chi è di fronte alla porta anche quando si è in ufficio o dall’altra parte del mondo: si riceve una notifica sullo smartphone e parte una videochiamata.

Presto disponibile su Amazon.it

Videocamera di sicurezza esterna Presence

Proseguiamo con la completa telecamera di sorveglianza da esterni Presence, dotata di un potente faretto smart e disponibile anche nella variante con sirena. Proiettore intelligente integrato che si accende quando necessario per aiutare a scoraggiare visitatori indesiderati. Camera intelligente in grado di rilevare e segnalare in tempo reale la presenza di persone, auto o animali.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 279 euro

Termostati intelligenti per riscaldamento e Valvole Termostatiche smart

Centrale è poi il tema del riscaldamento. Da Netatmo arriva il Termostato intelligente per riscaldamento autonomo e il Kit di base - Valvole Termostatiche intelligenti per termosifoni. Soluzioni in grado di garantire la temperatura ideale ed evitare sprechi, garantendo un risparmio energetico. Ogni mese, inoltre, il Bilancio di Risparmio Energetico personalizzato permette di controllare i consumi e acquisire buone abitudini di gestione energetica. Infine, da segnalare la disponibilità del nuovo Termostato Modulante intelligente, che supporta il protocollo OpenTherm per gestire le caldaie modulanti sia per il riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria.

Scopri di più su Amazon.it

Termostato intelligente a 172 euro

Kit Valvole Termostatiche intelligenti a 199 euro

Termostato Modulante intelligente a 239 euro