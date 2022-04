Celebra la Giornata della Terra con le idee sostenibili di Amazon

Ciascuno di noi può scegliere di fare la differenza introducendo nel quotidiano piccoli cambiamenti che saranno grandi domani. Ogni giorno, infatti, ci viene offerta la possibilità di compiere scelte consapevoli e responsabili nei confronti di noi stessi e del nostro pianeta e basta davvero poco per metterle in pratica.

In questa direzione, Amazon aiuta i propri clienti con la vetrina dedicata amazon.it/earthday e tantissime proposte per guidarli verso uno stile di vita più sostenibile. Ad esempio, grazie al marchio Amazon Aware, è possibile scoprire una selezione di prodotti essenziali e di uso quotidiano che spaziano da capi di abbigliamento e biancheria in tessuto biologico a soluzioni per la casa e la cura della persona, tutti realizzati in modo consapevole e dotati di certificazioni esterne incluse nel programma Climate Pledge Friendly.

Quest’ultimo, lanciato nel 2020, rappresenta una preziosa opportunità pensata da Amazon per orientare i clienti verso scelte d’acquisto più sostenibili e suggerire, ad esempio, valide alternative ai tradizionali prodotti usa e getta. L’etichetta Climate Pledge Friendly, infatti, identifica i prodotti dotati di almeno una delle oltre 30 certificazioni di sostenibilità che preservano l’ambiente, come involucri in cera d’api lavabili per conservare i cibi al posto delle pellicole in plastica, stoviglie e posate biodegradabili, salviette struccanti riutilizzabili e oggetti in bambù o luffa, che stanno sostituendo gradualmente l’utilizzo delle plastiche.

Tra le soluzioni messe a disposizione da Amazon, anche i dispositivi Echo con integrazione Alexa sono risorse preziose che possono aiutare a limitare gli sprechi.

Con i dispositivi Echo è possibile avere sempre sott’occhio tutti i dispositivi smart della casa collegati ad Alexa. Ad esempio, grazie all’utilizzo di prese e luci smart abbiamo la possibilità di impostare l’orario di accensione o spegnimento di luci e dispositivi elettronici ed elettrodomestici, con i termostati intelligenti e i dispositivi per il controllo remoto dei climatizzatori, la temperatura di casa sarà sempre quella giusta ed evitare gli sprechi energetici sarà un gioco da ragazzi.

Inoltre, Amazon sta progressivamente integrando plastica, tessuti e metalli riciclati in molti nuovi dispositivi. Nel 2021 i dispositivi e gli accessori per la Casa Intelligente come Echo, Fire TV, tablet Fire, Kindle e altri sono stati realizzati con il 10-60% di plastica riciclata post-consumo, il 40-100% di tessuto riciclato post-consumo, l’80-100% di alluminio riciclato e il 70% di magnesio riciclato, a seconda del prodotto. Nel 2020 i dispositivi Echo, Fire TV e tablet Fire sono stati tra i primi a qualificarsi per il programma Climate Pledge Friendly. Questi dispositivi sono certificati dall’Associazione Carbon Trust e possiedono l’etichetta Reducing CO2, una certificazione assegnata ai prodotti che dimostrano una riduzione della loro impronta di carbonio, anno dopo anno.

Ecco alcune idee da scoprire su Amazon per trasformare ogni giorno in una preziosa opportunità di cambiamento:

- Nuovo Echo Show 15 con supporto inclinabile

- Sensibo Sky, controllo remoto con App per condizionatori

- TP-Link Presa Intelligente WiFi

- Nilox J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita

- Beeskin, Pellicola in cera d'api per conservare gli alimenti - alternativa ecologica al cellophane

- Greenzla, Dischetti struccanti lavabili in cotone organico di bambù

- LastTissue, Fazzoletti in tessuto organico lavabile

- Amazon Aware, Lenzuolo in cotone biologico