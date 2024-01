Inquinamento domestico: fino a 5 volte superiore rispetto a quello esterno

Dyson ha presentato i risultati del suo progetto globale “Air Quality Connected Data”, che ha analizzato le informazioni relative alla qualità dell'aria indoor raccolte da oltre 2,5 milioni di purificatori d'aria Dyson tra il 2022 e il 2023, per delineare un quadro dettagliato della qualità dell'aria nelle abitazioni in tutto il mondo. I dati provengono dai purificatori Dyson connessi all'app MyDyson.

Cosa sono PM2,5 e COV?

Il progetto, basato su un’ampia raccolta di dati, si focalizza su due categorie di inquinanti: PM2,5 e Composti Organici Volatili (COV). Il termine PM2,5 si riferisce a particelle con un diametro di soli 2,5 micron, pari a 1/25 del diametro di un comune capello umano. Tali particelle, invisibili a occhio nudo, possono essere inalate e sono oggetto di crescente attenzione nella ricerca scientifica e sanitaria. Tra le fonti di PM2,5 rientrano combustione, stufe a legna, cucine e riscaldamento a gas, peli degli animali domestici, cenere e polvere.

I COV sono inquinanti gassosi, tra cui benzene e formaldeide, che possono essere emessi da attività come la pulizia o la cottura a gas, oltre che da prodotti come deodoranti, spray per il corpo, candele, mobili e arredi.

La qualità dell'aria indoor è peggiore di quella outdoor in quasi tutte le case: Milano in prima posizione tra le città analizzate a livello globale

Tutti i Paesi esaminati (ad esclusione di soli quattro) hanno registrato livelli di PM2,5 indoor superiori a quelli outdoor per sei mesi o più, inclusa l'Italia, dove i valori medi mensili interni di PM2,5 hanno superato quelli esterni per sette mesi nel 2022. Dal punto di vista delle singole città, il confronto tra l'inquinamento da PM2,5 outdoor e indoor è stato particolarmente negativo a Milano, che ha registrato il peggiore risultato globale: i livelli medi annui di PM2,5 indoor nel 2022 sono stati di 2,63 volte superiori rispetto a quelli outdoor - una discrepanza maggiore rispetto a qualsiasi altra città studiata - con picchi nei mesi di dicembre (3,46) e gennaio (3,48), fino al record di 4,17 volte oltre i valori outdoor a marzo.

Valori medi annui di PM2,5: tutti i Paesi oggetto dello studio superano le linee guida dell’OMS, e l’Italia è tra i 10 con i valori più alti

Se si prendono in considerazione i dati provenienti dai purificatori connessi Dyson a livello globale e relativi a tutto il 2022, stilando una classifica dei Paesi in base al loro livello medio di PM2,5, i risultati sono sorprendenti. Mentre India e Cina occupano i primi due posti, probabilmente a causa della relazione tra la qualità dell'aria interna ed esterna, la Romania si è classificata al sesto posto, l'Italia all'ottavo.

I valori medi annui indoor hanno superato le linee guida annuali dell'OMS per il PM2,5 (5 µg/m3) in tutti i Paesi coinvolti nello studio: in India il valore è stato di 11 volte superiore a quello raccomandato, in Cina di 6 volte, in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti di 4 volte e in Corea del Sud, Romania, Messico e Italia di 3 volte. L'Italia è tra i primi 10 Paesi (8° posto) per livello medio annuo di PM2,5.

Valori medi annui di COV: l'Europa si posiziona ai vertici della classifica, e in Italia Roma supera Milano

A differenza di quanto rilevato per il PM2,5, secondo i purificatori connessi Dyson sono i Paesi europei a registrare i livelli annui di COV più alti. I 10 Paesi con valori più elevati sono infatti Austria, Romania, Germania, Svizzera, Polonia, Turchia, India, Italia, Cina e Irlanda. Roma si colloca anche tra le 10 città più inquinate dai COV al mondo.