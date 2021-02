Inspire Air 72: un completo purificatore d'aria

Secondo uno studio dell’OMS, il 50% delle persone è colpito da patologie legate all'inquinamento atmosferico indoor e il 68% di tutte le malattie è correlato proprio alla scarsa qualità dell'aria. È quindi necessario garantirne una gestione corretta per aumentare il benessere all’interno di ambienti indoor.

Rentokil Initial, azienda rinomata a livello mondiale in sanificazione e in servizi per l’igiene, presenta l'Inspire Air 72: un nuovo dispositivo per la purificazione dell’aria che, grazie alla combinazione di un filtro HEPA 13 e un filtro ai carboni attivi, rimuove più del 99,95% delle particelle di dimensione fino a 0,3 micron (compresi odori, allergeni e composti organici volatili come benzene, formaldeide e fumo di tabacco) e con il suo elevato tasso di emissione di aria pulita (CADR) di 615.6 m3/h contribuisce a creare un ambiente sicuro e sano.

Il purificatore è dotato di un intuitivo display digitale che consente di monitorare costantemente la qualità dell’aria circostante.

Inspire Air 72 è un dispositivo compatto e versatile, comodo da spostare, estremamente stabile e discreto.

Tra le sue principali caratteristiche:

• Purifica l'ambiente e mostra in tempo reale quando si raggiunge una buona qualità dell'aria;

• Ideale per ambienti fino ai 72 m2

• Tasso d’aria filtrata all’ora (CADR – Clear Air Delivery Rate): 615.6 m3/h;

• Misura l'umidità della stanza, la temperatura dell'aria, i livelli di TCOV e PM2,5;

• Funzionamento silenzioso con sensore automatico che regola dinamicamente la velocità della ventola;

• Dotato di rotelle per spostare facilmente l'unità, disponibile staffa per fissaggio a muro;

• Misure: 71x47,9x26,9 cm, peso 10kg;

• Display bloccabile adatto per i luoghi pubblici ad alta affluenza per evitare cambi accidentali di impostazioni.