iotty: interruttori e prese intelligenti con finitura in ceramica italiana

iotty si appresta a lanciare sul mercato una novità legata ai dispositivi intelligenti nel segno del design Made in Italy. L’azienda italiana, specializzata nelle soluzioni per la smart home, renderà disponibili nuove finiture dei suoi interruttori e prese smart, ora con placche in ceramica. Per questa nuova line-up di prodotti, iotty ha scelto la ceramica italiana prodotta a Sassuolo, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e per le sue doti di resistenza.

La nuova linea, che sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024, va ad affiancarsi a quella già oggi in vendita, prodotta con finitura in vetro temperato. Placche per la gestione dell’illuminazione, per il controllo delle tapparelle e prese intelligenti da installare nella scatola a muro, dotate di WiFi, controllabili anche da smartphone, a voce e con avanzate funzionalità smart. I prodotti iotty si contraddistinguono per innovative caratteristiche come i sensori di luminosità, temperatura e prossimità integrati. Ricordiamo anche la compatibilità con le piattaforme per la casa smart (Alexa, Google Home, Siri Shortcuts e IFTTT) e la predisposizione per HomeKit di Apple e Matter (qui tutte le caratteristiche).

Scendendo nel dettaglio, le nuove placche in ceramica saranno disponibili in una vasta gamma di texture ed effetti visivi offerti dal grès porcellanato, quali il legno, il marmo, il cotto e altri ancora. Questo materiale, sottoposto ad un ciclo di cottura ad altissima temperatura, circa 1.230 gradi centigradi, si distingue per la sua resistenza ed impermeabilità.

Al momento non sono noti i prezzi dei nuovi modelli.

