Cololight Pro: il sistema di illuminazione Led che dona colore e creatività alla casa

Personalizzare la propria casa, renderla lo specchio di sé e della propria personalità, ma senza dimenticare un tocco di colore e di modernità: sono questi gli obiettivi per cui è stato sviluppato il sistema di illuminazione Cololight, che supera il concetto di lampada tradizionale, per quanto colorata e magari “connessa”, proponendo al suo posto un’idea di luce modulare e componibile, moderna nel look e nei contenuti tecnici.

Disponibile in due versioni, Cololight Pro Starter Set e Cololight Pro Stone Set, il prodotto si compone di una base e di un certo numero di pannelli LED modulari di forma esagonale, dalla cui (libera) composizione è possibile creare lampade dalle forme diverse, particolari, in linea con l’arredo e di casa e con la propria essenza e personalità. Le due versioni differiscono principalmente per il numero di pannelli inclusi nel kit, 3 per lo Starter e 6 per lo Stone, e per il design della base, che nella versione Stone è effettivamente in pietra: in entrambi i casi, il numero di pannelli può essere esteso con moduli aggiuntivi. Ogni pannello Cololight Pro include 19 LED, può gestire effetti dinamici ed è completamente senza cornici, per un effetto quanto mai suggestivo.

Oltre alla modularità, che permette ad ognuno di creare le proprie forme preferite e quindi avere un approccio creativo all’illuminazione di casa e all’home decor, Cololight è un dispositivo smart a tutti gli effetti: con l’app è possibile personalizzare il colore tra 16 milioni di possibilità, variarne l’intensità e realizzare veri e propri giochi di luce con cui rilassarsi, ottenere la giusta carica d’energia o, semplicemente, stupire i propri ospiti. Grazie all’impiego del microfono dello smartphone, è poi possibile sincronizzare il cambio dei colori e degli effetti visivi in funzione della musica presente nella stanza, così da ottenere il massimo coinvolgimento. Come se non bastasse, contribuisce al fattore hi-tech, il controllo della luce con i comandi vocali di Alexa e Google Home.

Distribuiti in Italia da Hinnovation by Nital, lo Starter Kit viene proposto a 49,99 euro, mentre lo Stone Set a 79,99 euro. Il kit di pannelli aggiuntivi costa 34,99 euro.

