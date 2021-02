Le migliori lampadine intelligenti controllabili tramite app e a voce

Ecco come controllare l'illuminazione di casa tramite smartphone o con semplici comandi vocali

Le lampadine intelligenti sono tra i prodotti più conosciuti nel mondo della domotica.

Lampadine collegate ad Internet, controllabili anche fuori casa da smartphone e tablet o attraverso comandi vocali, sfruttando gli assistenti virtuali Alexa, Siri e Google Assistant.

Sistemi di illuminazione smart che consentono anche evolute funzionalità come l’accensione automatica quando rientriamo a casa, sfruttando i servizi di geolocalizzazione del nostro cellulare, o la possibilità di configurare una determinata illuminazione al nostro risveglio. Lampade dotate di timer, utili a simulare la nostra presenza in casa anche mentre siamo in vacanza.

Sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli in ogni formato, calde o fredde, con luminosità regolabile e anche multicolore grazie all’utilizzo di LED RGB.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli di lampadine smart attualmente presenti sul mercato. Prodotti di qualità e dalle funzionalità complete, ma anche facili da utilizzare.

1. Philips Hue Starter Kit: completo e ricco di funzionalità

Al vertice della nostra classifica si posiziona il kit di Philips Hue denominato White and Color Starter Kit; azienda leader nel campo dell'illuminazione intelligente che ha realizzato un completo kit espandibile che contiene 2 lampadine LED con attacco E27, una centralina-hub (Bridge) per il collegamento delle lampadine al router ed il pratico telecomando Philips Hue Smart Button. Lampadine con 16 milioni di colori, dimmerabili e controllabili tramite comandi vocali o da una completa app dedicata per smartphone e tablet.

2. Lifx Mini White: compatibile con Alexa, Apple HomeKit, IFTTT e Google Assistant

In seconda posizione troviamo la lampadina WiFi Lifx Mini White; si tratta di un versatile modello controllabile tramite app o attraverso Alexa, Apple HomeKit, IFTTT e Google Assistant. Un prodotto disponibile in diverse varianti, da 9 Watt e con una luminosità di 800 lumen. Un modello che si collega direttamente al nostro router domestico, facilissimo da montare grazie all'assenza di un hub.

3. Lohas: due lampadine smart disponibili nel formato E14

Nella nostra rassegna delle migliori lampadine intelligenti è presente anche il kit di Lohas. Due lampadine disponibili nel formato E14 (attacco piccolo) da 5 Watt. Un modello multicolore, comandabile anche tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

4. Osram Smart+: con tecnologia Zigbee

Da Osram arriva la lampadina intelligente Smart+ con tecnologia Zigbee, perfetta per essere comandata tramite Echo Plus o Show senza utilizzare app aggiuntive o hub. Un modello facilissimo da installare, compatibile con la piattaforma Philips Hue e disponibile in varie versioni anche multicolore, con tonalità di luce regolabile e con diverse tipologie di attacco.

5. Yeelight: 10 Watt e 16 milioni di colori

Yeelight propone un modello di lampadina intelligente da 10 Watt e 16 milioni di colori con una luminosità che arriva fino ad 800 lumen. Un prodotto compatibile con le piattaforme Amazon Alexa e Google Assistant e controllabile tramite una completa app dedicata che consente anche di sincronizzare la luce emessa con musica e film.

6. LVWIT: confezione da 4 lampadine

La nostra rassegna termina con il modello di LVWIT, disponibile in una confezione di vendita contenente 4 lampadine. Si tratta di un modello multicolore con attacco E14, da 5W (equivalente ad una lampadina a incandescenza tradizionale da 40W). Un modello compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

