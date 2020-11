Termostati smart: come risparmiare sul riscaldamento

Un termostato smart funziona come un cronotermostato tradizionale aggiungendo però utili funzioni: grazie alla sua elettronica interna e al collegamento WiFi, questo gadget consente innanzitutto di controllare il nostro riscaldamento anche fuori casa, tramite un'app dedicata o impartendo comandi vocali al nostro smartphone o ad uno speaker intelligente.

Inoltre questi evoluti prodotti sono anche in grado di imparare le nostre abitudini, con l’obiettivo di coniugare al meglio comfort e risparmio energetico. Questi termostati infatti non attiveranno, ad esempio, il riscaldamento quando non c'è nessuno in casa e saranno anche in grado di regolare la temperatura della nostra abitazione in base alle condizioni meteo.

Tecnologie che consentono di ottimizzare il funzionamento dell'impianto di ricaldamento, con una riduzione della bolletta che può superare anche il 30%.

1. Netatmo Termostato Intelligente

Il termostato intelligente di Netatmo si distingue per la particolare forma squadrata sviluppata dal designer Philippe Starck. Su questo termostato troviamo un display di tipo E-Ink, la stessa tecnologia utilizzata sugli ebook. Questo accessorio, disponibile in 4 colori, è alimentato a batteria, caratteristica che ne facilita l'installazione in casa. Termostato controllabile tramite un’app dedicata ed in grado di imparare le abitudini degli utenti per regolare al meglio il riscaldamento. Un prodotto compatibile con le caldaie a gas, a nafta, a legna e con le pompe di calore e con le valvole intelligenti aggiuntive Netatmo per termosifoni.

Scopri di più su Amazon a 179 euro

Qui la nuova versione Netatmo Termostato Modulante Intelligente (OpenTherm)

2. Google Nest

Google Nest è un prodotto dal design curato, con un buon display a colori, di facile utilizzo. Un prodotto che vanta una pratica ghiera in acciaio per scorrere le pagine e regolare le impostazioni e un’app dedicata con cui è possibile gestire tutti i prodotti della famiglia Nest. Si tratta di un termostato davvero intelligente in grado di apprendere le nostre abitudini, per poi regolare automaticamente il riscaldamento di casa garantendo sempre un comfort elevato. Tramite i sensori incorporati e la posizione dello smartphone, il Nest riesce a capire quando non c'è nessuno in casa, disattivando l'impianto di riscaldamento in modo da ridurre i consumi in bolletta.

Scopri di più su Amazon a 249 euro

3. Tado Termostato intelligente V3+

Dalla Germania arriva tado, un elegante modello facile da installare e da utilizzare grazie ad un’app semplice ed intuitiva. Questo termostato intelligente integra un sensore di temperatura ed umidità ed un display monocromatico a led bianchi. Tado regola il riscaldamento domestico in base alla posizione degli utenti ed è anche in grado di rilevare l'apertura di una finestra e di monitorare le condizioni meteo. Un prodotto che si integra con altri dispostivi della Casa tedesca come le valvole termostatiche per termosifoni. Non manca, inoltre, la compatibilità con gli assistenti vocali di Apple, Amazon e Google.

Scopri di più su Amazon a 109 euro

4. Honeywell Lyric T6

Honeywell Lyric T6 si presenta con un design curato ed una forma estremamente moderna grazie alla colorazione nera della scocca e del display con caratteri bianchi. ll T6 consente di controllare il riscaldamento tramite smartphone, grazie all'app disponibile per Android e iOS ed è inoltre compatibile con Apple HomeKit e Apple Watch, Google Home e IFTTT. Non manca ovviamente la geolocalizzazione dell'utente tramite smartphone per risparmiare energia quando non c'è nessuno in casa ed una programmazione oraria facile e intuitiva.

Scopri di più su Amazon a 165 euro

5. bTicino Smarther SX8000

Al quinto posto della nostra rassegna dei migliori termostati intelligenti troviamo il bTicino Smarter SX8000. Un modello dalle forme particolarmente eleganti che si distingue per il display tattile in vetro con illuminazione a matrice led bianca. Un prodotto di facile installazione, accompagnato da una semplice app dall'utilizzo immediato. Non manca il servizio di geolocalizzazione, una completa programmazione settimanale e la modalità Boost che consente di accelerare i tempi di riscaldamento della nostra abitazione.

Scopri di più su Amazon a 144 euro

6. Decdeal

Da Decdeal arriva un economico termostato intelligente dal look elegante e curato, dotato di ampio schermo LCD touch retroilluminato. Un dispositivo disponibile in tre colorazioni ed in grado di adattarsi facilmente ad ogni abitazione, compatibile con Amazon Echo, Alexa, Google Home, IFTTT. Non manca, inoltre, il controllo remoto tramite l’App dedicata per smartphone e tablet, dotata di una completa programmazione settimanale.

Scopri di più su Amazon a 44 euro

7. Beok BOT-313

Anche da Beok arriva un prodotto dal prezzo ridotto con un ampio display LCD facilmente leggibile. Termostato intelligente realizzato in plastica, accompagnato da un’app dedicata per dispositivi mobili. Cronotermostato fornito, inoltre, di connettività WiFi e blocco di sicurezza per bambini.

Scopri di più su Amazon a 39 euro