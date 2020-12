Netgear Meural Photo Frame: un nuovo modo di condividere e vivere i propri momenti speciali

Meural WiFi Photo Frame di Netgear è una cornice connessa a Internet che permette di mostrare le proprie foto e le proprie passioni.

Con un display da 15,6 pollici, le semplici funzioni di condivisione delle foto tramite l’app Meural, lo schermo antiriflesso e la tecnologia TrueArt brevettata, Meural WiFi Photo Frame è in grado di mostrare le foto appena scattate e, grazie al suo elegante design, è adatta per qualsiasi tipo di casa o ufficio.

L’esperienza Netgear in ambito WiFi e la tecnologia brevettata dei quadri digitali Meural hanno portato alla progettazione del nuovo Meural WiFi Photo Frame: uno strumento che oggi diventa ancora più interessante, considerato anche il fatto che spesso milioni di ricordi vengono scattati con lo smartphone e la loro visione è limitata alle ridotte dimensioni dello schermo di quest’ultimo.

Su Meural WiFi Photo Frame è possibile inviare, caricare e proiettare con semplicità un intero album in modo da permettere all’utente di passare meno tempo a sistemare le foto e più tempo a godersele. Per ogni foto è attiva la localizzazione smart, la data e i tag in modo che, in un semplice movimento in alto della mano, l’utente possa ricordare il luogo e la data di qualsiasi foto. Maggiori dettagli sono disponibili nelle informazioni dell’immagine che possono essere mostrate sullo schermo, modificabili senza problemi per aggiungere descrizioni anche più personali.

Con il nuovo Meural WiFi Photo Frame è anche possibile:

● programmare album e playlist in diversi momenti del giorno così tutta la famiglia potrà vedere quello che vuole quando vuole.

● beneficiare di una luminosità perfetta grazie ai sensori presenti nello schermo che controllano la luce nella stanza per assicurare una luminosità adatta a tutte le immagini. Inoltre, la cornice si spegne automaticamente quando è buio.

● mostrare sia ritratti sia paesaggi, la cornice può infatti essere posizionata sia verticalmente che orizzontalmente. Non solo, Meural WiFi Photo Frame supporta anche le foto live dei dispositivi iOS e video della durata massima di 15 secondi.

Come le cornici Meural più grandi, include 100 opere d’arte tratte da una libreria di oltre 30.000 immagini provenienti da musei, artisti e collezioni di tutto il mondo.

Disponibilità e prezzo

Meural WiFi Photo Frame, versione 15,6 pollici, è disponibile è disponibile al prezzo consigliato di 349,99€. Per accedere ai contenuti resi disponibili dalla libreria artistica Meural è necessaria un’iscrizione annuale di €60.

