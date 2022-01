Apple Fitness+ si aggiorna con interessanti novità

Apple Fitness+, il primo servizio di fitness e benessere creato intorno ad Apple Watch e pensato per ogni livello di esperienza e allenamento, introduce Raccolte e Corriamo.

Le Raccolte sono una serie di meditazioni e allenamenti selezionati dalla libreria di Fitness+ e organizzati in modo da aiutare l'utente a raggiungere un obiettivo.

Corriamo, invece, è un'esperienza audio dedicata ai runner per aiutarli a migliorare e a essere costanti, con percorsi popolari in alcune delle città più famose.

Raccolte

Fitness+ introduce Raccolte, una serie di meditazioni e allenamenti selezionati dalla libreria di Fitness+ e organizzati in modo da aiutare l'utente a raggiungere i propri obiettivi. Attingendo a quasi 1000 workout in stile studio e meditazioni guidate disponibili su Fitness+, le raccolte forniscono un modo completamente nuovo di trovare la carica giusta all'inizio di ogni sessione. Raccolte includono un programma di attività consigliate per aiutare l'utente a fare scelte mirate negli allenamenti per le settimane o i giorni successivi.

Sono disponibili sei raccolte:

30 giorni di Core training

Migliora la postura con il Pilates

Perfeziona le posizioni di equilibrio yoga

Corri i tuoi primi 5 km

Rafforza la schiena, sciogli i fianchi

Rilassati per dormire meglio

Corriamo

La corsa è una delle attività fisiche più popolari: può essere praticata in qualsiasi momento e ovunque, e offre tanti benefici, per esempio migliora la capacità cardiovascolare e l'umore, e riduce lo stress. Corriamo su Fitness+ è una nuova esperienza audio progettata per aiutare i runner a essere più costanti e a fare progressi, e ogni episodio è dedicato a un percorso popolare in alcune delle località iconiche del mondo della corsa.

Ogni episodio offre indicazioni e consigli motivanti offerti da trainer di Fitness+ già noti e apprezzati.

Gli episodi di Corriamo includono anche musica motivante ed energizzante, con playlist selezionate da trainer di Fitness+. Ogni playlist è calibrata in base a intensità, luogo e coaching, riflettendo lo spirito della città in cui si corre. Per esempio, la playlist per Miami Beach include musica latino americana ispirata dagli splendidi panorami e dalle sonorità della città di Miami. L'utente può anche salvare le playlist per ascoltarle quando vuole. Durante le sessioni di Corriamo, il trainer o la trainer di Fitness+ invierà le foto di scorci meritevoli scattate lungo il percorso. Le foto saranno poi disponibili nel riepilogo dell'allenamento e potranno essere salvate nella libreria fotografica personale o condivise con altre persone.

Sono disponibili tre episodi di Corriamo: Londra, con Cory Wharton-Malcolm; Brooklyn, con Emily Fayette; e Miami Beach, con Sam Sanchez. Un nuovo episodio di Corriamo verrà reso disponibile ogni settimana, di lunedì. Gli allenamenti Corriamo sono adatti ai runner di qualsiasi livello, e offrono la giusta carica dall'inizio alla fine.

Corriamo va a sommarsi al crescente portfolio di esperienze audio di Fitness+, tra cui Passeggiamo e Meditazione, attività che possono essere praticate ovunque e in qualsiasi momento: basta avere un Apple Watch e un paio di AirPods o un altro tipo di auricolari Bluetooth. Le sessioni Corriamo possono essere seguite all'aperto o al chiuso su un tapis roulant, e gli episodi saranno disponibili nell'app Allenamento su Apple Watch per chi ha un abbonamento Fitness+. Per chi usa Apple Watch ed è sulla sedia a rotelle, Corriamo offre l'allenamento Ritmo sostenuto outdoor.

Passeggiamo

Su Fitness+ arriva la terza stagione di Passeggiamo, una motivante esperienza audio su Apple Watch pensata per aiutare le persone a restare in movimento camminando più spesso. La serie ha come protagonisti alcuni dei personaggi più interessanti e influenti al mondo, che condividono storie, foto e musica con gli abbonati a Fitness+. Ad oggi, sono ben 41 gli ospiti degli episodi di Passeggiamo, tra cui Dolly Parton, Anthony Joshua, Jane Fonda, Randall Park, Camila Cabello, Naomi Campbell, Ruby Bridges, Dr. Sanjay Gupta e Bebe Rexha. Di recente, Sua altezza reale il Principe William ha chiuso la seconda stagione parlando dell'importanza di tenere la mente allenata.

Con l'inizio della terza stagione, nuovi ospiti si aggiungeranno ogni settimana.

Artista in primo piano

Inoltre, Fitness+ arricchirà la nota serie "Artista in primo piano" con nuovi allenamenti al ritmo della musica di Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e i Beatles. La serie dedica un'intera playlist di allenamento a un unico artista. Ogni lunedì per quattro settimane, nuovi allenamenti con brani di questi artisti appariranno nel servizio in diverse modalità. I tipi di Allenamento includono Bici, Ballo, HIIT, Potenziamento muscolare e Yoga, e i generi musicali spaziano dal chill-out al rock, hip-hop/R&B, latin e upbeat.

Chi ha un abbonamento a Apple Music e Apple One potrà ascoltare anche la serie Fitness+ Spotlight, ispirata agli allenamenti. La serie include una playlist esclusiva per ogni Artista in primo piano, con brani pieni di energia tratti dal suo intero catalogo, oltre a collaborazioni e remix per darsi la carica anche quando non ci si allena con Fitness+.