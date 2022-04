Offerte Primavera Amazon: speaker Echo con Alexa scontati fino al 34%

Su Amazon tornano in offerta i famosi smart speaker Echo con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa.

Si tratta di Echo Dot (quarta generazione), Echo Show 8 (1ª generazione) e Echo (quarta generazione). Inoltre torna in promozione anche Echo Dot (terza generazione) acquistabile con uno sconto del 34% a 32 euro.

Di seguito tutti i dettagli dei vari speaker Echo in promozione:

Echo Dot (terza generazione) a 32 euro con uno sconto del 34%

Iniziamo con Echo Dot (terza generazione) proposto in offerta al prezzo di 32 euro, con uno sconto del 34%.

Echo Dot è un piccolo smart speaker dalla costruzione elegante e curata con dimensioni di 43 x 99 x 99 mm. Un prodotto che integra un altoparlante da 41 mm, dotato anche di modulo Bluetooth, 4 microfoni a lungo raggio ed ingresso analogico con jack da 3,5mm.

Echo Show 8 (1ª generazione) a 74 euro scontato del 32%

Passiamo a Echo Show 8, con display da 8 pollici, disponibile in offerta a 74 euro, con uno sconto del 32%. Si tratta di un valido smart display con casse integrate, equipaggiato con l'assistente vocale Alexa. Echo Show include tantissime funzioni utili a tutta la famiglia come le ricette di Giallozafferano e le notizie locali del Gruppo Citynews.

Echo Show 8 è in grado di riprodurre la nostra musica preferita da Amazon Music, Spotify e da altri servizi musicali. Ricordiamo anche la possibilità di controllare i vari dispositivi intelligenti presenti nella nostra abitazione. Echo Show può, ad esempio, mostrare le immagini delle telecamere di sicurezza installate dentro e fuori casa. Con gli Echo Show è anche possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate, senza dover usare le mani, con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype.

Echo (4ª generazione) con lampadina smart Philips Hue a 69 euro scontato del 30%

Echo (4ª generazione) presenta un design completamente nuovo e una finitura in tessuto con un anello luminoso a LED alla base della sfera che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità.

Passiamo all'audio con un woofer da 3” (76 mm) e due tweeter (20 mm/0,8”). Echo rileva automaticamente l'acustica del tuo spazio e ottimizza la riproduzione audio. Basterà chiedere di ascoltare la propria canzone preferita per apprezzare un suono che si adatta automaticamente a qualsiasi stanza.

Echo include un hub per la Casa Intelligente, con il supporto di Zigbee, e dispone anche della connettività Bluetooth LE.

Echo con lampadina smart Philips Hue è in offerta a 69 euro con uno sconto del 30%.

Echo Dot (4ª generazione) a 42 euro scontato del 28%

Terminiamo la nostra rassegna con Echo Dot (4ª generazione) proposto in offerta a 42 euro con uno sconto del 28%. Si tratta di un compatto smart speaker dalla forma sferica, disponibile in tre diverse colorazioni. Tra le varie funzionalità ricordiamo la possibilità di ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali.

