Le migliori prese intelligenti disponibili sul mercato

Ecco come controllare a distanza i nostri dispositivi elettrici tramite voce, smartphone e tablet

Le prese elettriche smart sono tra i prodotti più apprezzati nel mondo della domotica. Gadget dal costo molto ridotto, di facile utilizzo e dalla semplicissima installazione che consentono di controllare a distanza, anche fuori casa, i dispositivi elettrici collegati, utilizzando la connessione WiFi ed un’app dedicata per smartphone e tablet.

Le prese elettriche intelligenti oltre ad accendere e spegnere lampade ed elettrodomestici di ogni genere, offrono anche funzionalità avanzate come timer programmabili, monitoraggio dei consumi energetici e controllo tramite comandi vocali, sfruttando gli assistenti virtuali come Amazon Alexa.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli attualmente sul mercato.

1. Teckin: ottimo rapporto qualità/prezzo



Iniziamo la nostra rassegna delle migliori prese elettriche smart con Teckin che propone un modello dall’interessante rapporto qualità/prezzo. Prodotto dotato di timer e compatibile con dispositivi Android e Apple e con l’evoluta piattaforma di programmazione IFTTT. Non manca, infine, il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

2. TP-Link HS110: completa app dedicata

Sul secondo gradino del podio troviamo la TP-Link HS110 compatibile con device Android e iOS tramite l’app dedicata KASA. Un modello che include il monitoraggio real-time, lo storico dei consumi elettrici e la modalità Away (Fuori Casa) che permette l'accensione e lo spegnimento dei device collegati ad orari pianificati.

Scopri di più su Amazon a 25 euro

3. Amazon Smart Plug: facile da configurare e da usare

Proseguiamo con la presa elettrica intelligente di Amazon; un dispositivo smart controllabile anche a voce tramite l'assistente vocale Alexa. Nell’App Alexa puoi, inoltre, creare delle routine per Amazon Smart Plug e semplificare la tua vita quotidiana; ad esempio, puoi creare una routine per la mattina per accendere le luci e la macchina del caffè con un solo comando.

Scopri di più su Amazon a 24 euro

4. Meross: con presa a tre poli

Da Meross arriva una smart plug che si distingue per l'adozione di una presa a tre poli al posto della Schuko e che include, inoltre, numerose funzionalità. Si parte dal Timer e non mancano i controlli vocali tramite Amazon Alexa, Google Home e la compatibilità con la nota utility IFTTT. Citiamo, inoltre, la funzione di monitoraggio dei consumi energetici e la funzionalità Scena che consente di comandare più prese contemporaneamente.

Scopri di più su Amazon a 13 euro

5. Maxcio: con presa USB

Nella nostra rassegna troviamo anche la presa intelligente di Maxcio che ospita una presa USB (sempre attiva, da 5V/2.1A), utile ad esempio per ricaricare il nostro smartphone. Presa che include il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant, dotata anche di Timer e pulsante fisico di attivazione.

Scopri di più su Amazon a 15 euro