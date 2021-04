Pulizie di casa smart: iRobot è il genio del pulito

I robot aspirapolvere Roomba i7+, Roomba i3+ e il lavapavimenti Braava jet m6 sono un’interessante soluzione per la pulizia della nostra abitazione

I robot aspirapolvere Roomba i7+, Roomba i3+ e quello lavapavimenti Braava jet m6, possono essere un valido aiuto nelle pulizie della nostra casa.

I tre dispositivi sono dotati della tecnologia Imprint Smart Mapping che consente di memorizzare la planimetria della casa, per muoversi facilmente in ogni stanza. Inoltre, grazie alla Imprint Link Technology, i due modelli Roomba e Braava jet m6 possono comunicare fra loro per coordinare le operazioni di aspirazione e lavaggio del pavimento, garantendo un elevato livello di pulizia, senza nessuno sforzo da parte dell'utente.

Utilizzando la tecnologia brevettata Dirt Detect, i dispositivi riconoscono dove si accumula lo sporco più ostinato e concentrano la pulizia in quelle aree specifiche. Una volta terminato il percorso, ritornano da soli alla propria base di ricarica.

Inoltre grazie all'innovativa piattaforma iRobot Genius Home Intelligence con Intelligenza Artificiale e a IFTTT Connect, l'utente può rendere il ciclo di pulizia ancora più smart e personalizzarlo in base alle proprie necessità e al proprio stile di vita, decidendo tramite l'app iRobot Home dove, come e quando far agire i propri robot.

Roomba i7+ e Roomba i3+ (di dimensioni leggermente più piccole) possiedono un sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce e doppie spazzole in gomma multi superficie, che riescono a raccogliere ogni tipologia di detrito - anche quelli più grossolani - da pavimenti, moquet e parquet. Inoltre, integrano il sistema autopulente Clean Base Automatic Dirt Disposal, per svuotare in autonomia il serbatoio raccogli polvere, senza nessuno sforzo da parte dell'utente. La base di ricarica contiene 30 sacchetti sigillati raccogli-sporco usa e getta, con filtri speciali che consentono di catturare fino al 99% dei batteri, acari della polvere e allergeni.

Infine, grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Home, tutto diventa ancora più intuitivo perché si potranno controllare i robot tramite semplici comandi vocali.

Prezzi

I robot aspirapolvere Roomba e Braava jet m6 sono acquistabili su Amazon ai seguenti prezzi:

-Roomba i7+: 799 euro (sconto 33%)

-Roomba i3+: 699 euro

-Braava jet m6: 599 euro (sconto 14%)