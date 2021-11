Recensione Apple Fitness+: una completa app per i tuoi allenamenti

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova di Apple Fitness+.

Si tratta di un'innovativa piattaforma per tenerti in forma dove e quando vuoi. App creata intorno ad Apple Watch che porta video allenamenti e meditazioni guidate su iPhone, iPad e Apple TV.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di Apple Fitness+.

Apple Fitness+: caratteristiche di base

Fitness+ è un servizio in abbonamento a pagamento (9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno) basato su Apple Watch, con numerose tipologie di video esercizi visualizzabili su iPhone, iPad e Apple TV.

Per utilizzare l’app è indispensabile possedere un Apple Watch Series 3 o un modello successivo, con il servizio che si integra con le funzioni di Allenamento dell’orologio.

Le video lezioni possono essere visualizzate su iPhone, iPad e Apple TV accedendo all’app Fitness.

Fitness+ è disponibile con video in 4K, audio in inglese e sottotitoli in italiano, portoghese brasiliano, russo, spagnolo, francese, inglese, e tedesco.

Grazie all’interazione tra i vari dispositivi di Apple, i video di Fitness+ sono in grado di mostrare in alto a sinistra i dati raccolti in tempo reale dall’Apple Watch (battito cardiaco, calorie bruciate e distanza percorsa su tapis roulant) oltre al tempo trascorso o rimanente dell’allenamento.

In alto a destra troviamo i noti anelli di Attività di Apple (l'anello rosso Movimento mostra le calorie attive bruciate; l'anello verde Esercizio mostra i minuti di attività più intensa; l'anello blu “In piedi” registra quando ti alzi in piedi e ti muovi per almeno un minuto all'ora).

Inoltre durante i momenti chiave dell'allenamento, i parametri personali rilevati da Apple Watch vengono mostrati sullo schermo con un'animazione. Per esempio, quando il trainer dice di controllare la frequenza cardiaca, vengono messi in evidenza i parametri della frequenza cardiaca; durante gli intervalli più intensi, parte un timer per il conto alla rovescia per aiutare gli utenti ad arrivare fino all'ultimo secondo; e quando si chiudono gli anelli di attività, viene mostrata un'animazione di festeggiamento sullo stesso schermo dell'allenamento.

Dati dell'allenamento monitorabili, ovviamente, anche su Apple Watch. Inoltre dall'orologio di Apple è anche possibile mettere in pausa ed interrompere l’allenamento.

Apple Fitness+: tipologie di allenamento e meditazione

Apple Fitness+ offre una scelta davvero ampia di allenamenti. Scendendo nel dettaglio, sono disponibili undici diversi tipi di allenamento con durata variabile da 5 a 45 minuti: High-Intensity Interval Training (HIIT), Rafforzamento, Yoga, Ballo, Core training, Bici, Pilates, Tapis Roulant (per corsa e camminata), Vogatore e Defaticamento consapevole.

Per chi ama un po' di competizione, gli allenamenti HIIT, Tapis Roulant, Bici e Vogatore hanno una barra performance (Burn Bar) opzionale e motivazionale che mostra, in tempo reale, come il nostro allenamento si posiziona rispetto a quello della community di utenti Fitness+ che hanno già completato la stessa attività.

In tutti i workout c'è anche un trainer che mostra lo stesso allenamento con delle modifiche pensate per consentire a chiunque di partecipare, indipendentemente dal proprio livello.

Gli allenamenti sono accompagnati dai brani dei migliori artisti del momento e sono progettati per tenere alta la motivazione dall’inizio alla fine. Inoltre chi ha un abbonamento ad Apple Music potrà facilmente salvare e ascoltare in un secondo momento la musica degli allenamenti Fitness+.

Fitness+ offre anche una sezione dedicata alle meditazioni per aiutare gli utenti a sviluppare una routine di meditazione regolare e migliorare il loro senso generale di benessere.

Gli utenti possono scegliere tra nove temi: Motivazione, Gentilezza, Gratitudine, Consapevolezza, Creatività, Saggezza, Calma, Concentrazione e Resilienza. Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti.

Oltre a iPhone, iPad e Apple TV, le meditazioni sono disponibili in formato audio anche nell'app Mindfulness su Apple Watch; servono solo un paio di AirPods o altre cuffie Bluetooth.

Infine non dimentichiamo la funzione Filtra; quando si cerca un allenamento o una meditazione, gli utenti possono utilizzare uno strumento di selezione per scegliere ciò che più conta per loro, filtrando i risultati per tipologia di allenamento, trainer, durata, musica, parte del corpo ed eventuale attrezzatura necessaria.

Apple Fitness+: allenamenti per tutti, dai principianti agli appassionati di fitness

Fitness+ offre programmi adatti a tutti, per chi sta appena iniziando, o per chi sta cercando di cambiare la propria attuale routine di fitness, o, ancora, per chi vuole semplicemente provare qualcosa di nuovo. Gli allenamenti sono fatti da un team di trainer famosi, specialisti nei loro campi e pronti ad allenare a tutti i livelli, dai principianti agli appassionati di fitness.

Di seguito i vari Programmi disponibili:

Allenamenti per principianti: offre esercizi che aiutano a sviluppare forza, resistenza e flessibilità, pensati per chi è appena all'inizio, per chi si considera un principiante o per chi sta tornando all'esercizio dopo una lunga pausa. Tutti i movimenti sono a basso impatto e facili da seguire e sono pensati per aiutare i principianti a sentirsi a proprio agio nel fare gli esercizi di base.

Allenamenti per l'età avanzata: aiutano gli utenti a rimanere attivi a qualsiasi età con un'attenzione specifica su forza, flessibilità, equilibrio, coordinazione e mobilità. Molti allenamenti sono fatti con un peso leggero o solo con il peso del corpo, mentre altri mostrano modifiche possibili con una sedia o contro il muro.

Allenamenti in gravidanza: pensata con l'obiettivo di aiutare le donne a rimanere attive durante una gravidanza sana e prepararsi alla vita con un nuovo bambino, la serie Allenamenti in gravidanza consiste in 10 allenamenti incentrati su Rafforzamento, Core Training e Defaticamento consapevole. Ogni sessione è un veloce allenamento di 10 minuti studiato per qualsiasi fase della gravidanza e qualsiasi livello di fitness, e include suggerimenti per modificare gli allenamenti utilizzando un cuscino per stare più comode, mentre il corpo cambia.

Meditazioni per principianti: Chi ha appena iniziato con la meditazione, può provare il programma Meditazioni per principianti per capire i concetti base, prima di immergersi nelle sessioni in palestra.

Preparati per la stagione invernale: questo programma prepara gli utenti a tornare ai loro sport invernali preferiti; è stato sviluppato ed è presentato dallo sciatore due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety con la trainer Fitness+ Anja Garcia. Il programma aiuterà ad aumentare la forza fisica, l'equilibrio e la resistenza.

Serie con un trainer ospite, con Jeanette Jenkins: Fitness+ offre una serie con un trainer ospite con la famosa esperta di fitness Jeanette Jenkins, per aiutare gli utenti a variare la loro routine di fitness e rimanere motivati. La serie ha sette workout con Jeanette e si concentra su HIIT e Rafforzamento.

Serie Artista in primo piano: Fitness+ propone, inoltre, la serie Artista in primo piano, in cui ogni allenamento ha una playlist dedicata a una star della musica. La serie ha allenamenti con musica di celebri artisti globali tra cui Alicia Keys, Billie Eilish, Calvin Harris, Jennifer Lopez e altri. I tipi di allenamento includono Bici, Ballo, HIIT, Pilates, Rafforzamento, Yoga e Tapis Roulant attraverso generi musicali come Upbeat Anthems, Latin Grooves, Top Country e Hip-Hop/R&B.

Apple Fitness+: allenarsi o meditare insieme con amici e familiari

Gli abbonati a Fitness+ possono anche allenarsi o meditare insieme alla famiglia e con gli amici usando SharePlay, per aiutarsi l'un l'altro a rimanere motivati nel loro percorso di fitness.

Gli abbonati a Fitness+ possono utilizzare SharePlay per iniziare un allenamento o una meditazione di gruppo a distanza, con un massimo di altre 32 persone con FaceTime su iPhone o iPad: la sessione Fitness+ selezionata verrà riprodotta in sincro per tutti i partecipanti. Durante una chiamata FaceTime, gli utenti potranno accedere all’app Fitness, selezionare un allenamento o una meditazione e vedere gli amici sullo schermo. SharePlay funziona anche con Apple TV, così gli utenti potranno seguire l’allenamento sullo schermo della TV mentre restano in contatto con gli amici via FaceTime su iPhone o iPad.

Quando si allenano in gruppo con SharePlay, gli utenti vedranno i parametri e i progressi negli anelli Attività, e potranno vedere e ascoltare gli amici che si allenano. Durante un allenamento, quando qualcuno avanza nella barra performance o chiude i suoi anelli Attività, tutti quelli che si allenano saranno avvisati in modo da poter festeggiare insieme.

Apple Fitness+: una passeggiata insieme a note personalità influenti e affascinanti

Con Fitness+ gli utenti possono fare del movimento anche con Passeggiamo: un'esperienza audio su Apple Watch progettata per incoraggiare le persone a diventare attive, camminando più spesso.

Ogni episodio originale di Passeggiamo, che va dai 25 ai 40 minuti, invita gli utenti a immergersi in una passeggiata insieme a personalità influenti e affascinanti, scandita da aneddoti, foto e musica per loro significativi. Ogni episodio ruota intorno al racconto di momenti significativi della vita personale dell'ospite e include lezioni apprese, momenti di leggerezza e altri argomenti che fanno riflettere. I racconti sono stati registrati mentre queste personalità camminano all'aperto o in luoghi che hanno un significato per loro. La narrazione prende vita attraverso le foto che appaiono su Apple Watch, sincronizzate per sottolineare un momento corrispondente nel racconto che l'ospite condivide. Finito di ascoltare le storie di questi ospiti, l'esperienza si estende con gli ospiti che introducono una breve playlist di canzoni che ha dato loro motivazione e ispirazione. Bastano semplicemente un Apple Watch e un paio di AirPods o auricolari Bluetooth.

La serie in inglese è ora alla sua seconda stagione e ha avuto ospiti come Dolly Parton, Anthony Joshua, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Bebe Rexha, Shawn Mendes, Dr. Sanjay Gupta e altri.

Apple Fitness+: esperienza d’uso e abbonamenti

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso, con un giudizio in generale decisamente positivo.

Fitness+ aiuta gli utenti ad allenare il proprio corpo e la propria mente con un'esperienza completa e coinvolgente che può essere fatta in qualsiasi luogo e momento. Inoltre il servizio integra in modo intelligente i parametri di allenamento dell'Apple Watch direttamente sullo schermo di iPhone, iPad e Apple TV, motivando gli utenti con ottime playlist.

Davvero ampia l’offerta disponibile, con una libreria video in continua espansione ed esercizi per tutti i gusti e per tutte le esigenze. App adatta anche a chi ha poco tempo, con allenamenti personali anche di soli 5 minuti.

Allenamenti eseguiti da un team eterogeneo di trainer, famosi, carismatici e dai diversi background. Tutti gli esercizi sono spiegati in modo chiaro, con incluse varianti per i principianti. Attività interattive e divertenti, con la possibilità di competere con gli altri utenti del servizio (Burn Bar) ed eseguire allenamenti insieme ad amici e familiari (Share Play).

Giudizio positivo anche sull’interfaccia, in italiano, semplice, chiara e di facile utilizzo su tutti i dispositivi.

Peccato per la mancanza del doppiaggio audio in italiano, con una lettura dei sottotitoli che può rivelarsi scomoda durante gli allenamenti più intensi. Assente la modalità multi-utente in locale (due o più utenti con Apple Watch collegati allo stesso iPhone, iPad o Apple TV). Ricordiamo, inoltre, che i video di Fitness+ possono anche essere inviati su una TV compatibile con AirPlay 2, ma senza informazioni aggiuntive come i dati raccolti da Apple Watch.

Ricordiamo infine i prezzi. Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno.

I clienti che acquistano Apple Watch Series 3 o un modello successivo riceveranno tre mesi di Apple Fitness+ in omaggio, mentre chi è già utente Apple Watch riceverà un mese di Fitness+ incluso.

Fitness+ può essere condiviso con un massimo di sei familiari per lo stesso prezzo.



Fitness+ è, inoltre, incluso nel piano Apple One Premium che offre accesso anche a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione a 28,95 euro al mese; il piano può essere condiviso con un massimo di sei familiari.

