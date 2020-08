Recensione Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic: aria pulita e sempre alla giusta temperatura

Oggetto oggi della nostra prova è il Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic; si tratta di un completo purificatore termoventilatore dalle avanzate caratteristiche, in grado di riscaldare, rinfrescare e purificare l’aria.

Un raffinato dispositivo capace di catturare varie sostanze inquinanti presenti nell’ambiente ed in grado di eliminare fumo, batteri, polvere, muffa e pollini.

Inoltre il Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic vanta un moderno design ed è accompagnato da una completa app per smartphone.

Il Pure Hot+Cool Cryptomic è attualmente al top della gamma dei dispositivi Dyson per il trattamento dell’aria. Un’interessante gamma di prodotti per tutte le esigenze, che include anche soluzioni più compatte da posizionare sul comodino o su una scrivania (Dyson Pure Cool Me).

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic: design, funzionamento e dimensioni

Il purificatore di Dyson si presenta, come tutti i prodotti dell'azienda inglese, con un design particolarmente moderno e raffinato. Un prodotto interamente realizzato in plastica di ottima qualità, orientabile elettricamente a 350 gradi, con la possibilità anche di inclinare manualmente il purificatore verso il basso o verso l’alto.

Nella parte inferiore troviamo l'avanzato sistema di filtraggio dell'aria che vedremo più avanti. Filtri facilmente rimovibili in pochi istanti.

Passiamo al funzionamento del dispositivo. L'aria entra in basso e, una volta purificata, la tecnologia Air Multiplier la diffonde nell’intera stanza. Aria che può essere espulsa verso l'utente tramite i sottili profili del diffusore o attraverso il retro del ventilatore. Inoltre, in inverno, grazie ad un getto d’aria a lungo raggio, il Dyson consente di riscaldare gli ambienti in modo uniforme.

Non dimentichiamo il completo display LCD a colori che riporta i livelli di qualità dell'aria e delle sostanze inquinanti rilevate, mostrando anche chiari grafici. Non mancano temperatura ed umidità, i livelli del segnale WiFi e le informazioni sull’usura dei filtri.

Concludiamo con le dimensioni: altezza di 764 mm e diametro della base di 248 mm.

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic: filtri e rimozione delle sostanze inquinanti

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic è in grado di analizzare le particelle inquinanti e i gas nell’aria della nostra casa ed eliminare diverse sostanze potenzialmente dannose, garantendo un elevato comfort sia d'estate che in inverno.

Scendendo nel dettaglio troviamo il filtro HEPA, responsabile del trattenimento delle particelle di dimensioni microscopiche (fino a 0.1 micron). Il materiale è borosilicato o fibra di vetro. Inoltre è presente un filtro ai carboni attivi, un materiale poroso in grado di assorbire gas e odori.

Questi filtri vanno sostituiti:

1 volta ogni due anni, se il purificatore viene utilizzato 6 h/giorno;

1 volta l’anno, se il purificatore viene utilizzato 12h/giorno;

1 volta ogni 6 mesi, se il purificatore viene utilizzato 24/24.

I filtri Cryptomic per la formaldeide sono, invece, permanenti.

Il sistema di filtrazione del purificatore Dyson cattura i gas e il 99,95% delle particelle inquinanti come il particolato (PM2,5): particelle microscopiche con dimensioni fino a 2,5 micron sospese nell'aria che si respira. Comprendono fumo, batteri ed allergeni.

Passiamo ai PM10 che includono polvere, muffa e pollini e ai COV: composti organici volatili potenzialmente pericolosi e presenti nei prodotti per la pulizia, nelle vernici e nei mobili nuovi.

Nell'elenco troviamo anche il diossido d’azoto e altri gas ossidanti; fumi potenzialmente tossici rilasciati nell'aria dai processi di combustione, per esempio dal gas utilizzato per cucinare e dalle emissioni dei gas di scarico.

Infine il sistema di filtrazione del purificatore Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic distrugge la formaldeide a livello molecolare. La formaldeide è uno dei più diffusi inquinanti di interni, una sostanza cancerogena utilizzata, ad esempio, nella produzioni di vernici, rivestimenti e schiume isolanti. La molecola della formaldeide è 500 volte più piccola del PM 0,1 ed è responsabile della produzione di fumi che possono continuare ad essere prodotti anche per 10 anni.

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic: telecomando, app per smartphone e controlli vocali

Tutte le funzionalità del Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic possono essere gestite tramite il telecomando o utilizzando l'app per smartphone e tablet Dyson Link. Telecomando, dalle piccole dimensioni, che può essere agganciato magneticamente sopra il diffusore. Oltre ai controlli principali (aria calda, fresca, velocità, informazioni sul display) troviamo le regolazioni della diffusione dell’aria e per l’angolo di rotazione del dispositivo, il timer e l’attivazione della modalità automatica che gestisce in modo smart il dispositivo sfruttando i sensori integrati. Ricordiamo anche il riscaldamento con termostato e la modalità notturna (impostazioni più silenziose e display dalla luminosità soffusa).

Passiamo alla completa app in italiano che consente un monitoraggio anche H24 dell’ambiente interno, con la possibilità di scaricare i dati relativi alla qualità dell’aria della nostra città.

All’interno dell’app troviamo, inoltre, una versione più dettagliata dei grafici presenti sul display dell'unità. Grafici che illustrano il funzionamento del purificatore, con le varie sostanze inquinanti rilevate.

Troviamo anche un telecomando virtuale con controllo manuale dell’oscillazione ed un completo timer con programmazione settimanale.

Infine ricordiamo il controllo tramite gli assistenti vocali Siri e Alexa (al momento non disponibile in italiano).

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic: esperienza d’uso e prezzo

Il Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic è un ottimo prodotto per il trattamento dell’aria. Un efficace dispositivo dalle complete ed avanzate caratteristiche, dal design inconfondibile e semplice da utilizzare.

Analizziamo nel dettaglio le varie funzioni partendo dall’utile sistema di purificazione. Abbiamo testato il prodotto in un ambiente che si affaccia su una strada trafficata, ed il Dyson è stato in grado di rilevare ed eliminare varie sostanze inquinanti, dal particolato al NO2.

Un prodotto inoltre in grado di eliminare fumo, batteri, polvere, muffa e pollini, ottimo quindi per chi soffre di allergie.

Non dimentichiamo il potente flusso d’aria (fino a 310 l/s e 10 velocità) utile per rinfrescare l’ambiente, con prestazioni superiori a quelle di un tradizionale ventilatore. Un prodotto, dal rumore contenuto, in grado anche di riscaldare in inverno una stanza di medie dimensioni.

Ricordiamo infine il monitoraggio dell’aria H24, l’utile funzionamento automatico e la completa app per smartphone.

Concludiamo con il prezzo, il Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic può essere acquistato a 699 euro.

Qui la gamma di dispositivi Dyson per il trattamento dell’aria disponibili su Amazon